الليلة.. صالون أوبرا الإسكندرية يحتفل بمئوية سيد درويش

القاهرة - محمد ابراهيم - يعقد صالون أوبرا الإسكندرية أمسية ثقافية تستضيف كل من الدكتور وليد شوشة استاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، الفنان محمد جمعة،المطرب أحمد جمال والدكتور محمد حسنى استاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الاداب وتديرها الفنانة لقاء سويدان تحت اشراف الفنان أمين الصيرفى ويتخللها فقرات فنية للفرقة الموسيقية بقيادة شريف ياسر وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وذلك ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش وفي إطار فعاليات النشاط الثقافي والفكري.

مسيرة فنان الشعب الفنية ودوره فى تجديد الموسيقى العربية

يدور الحوار حول مسيرة فنان الشعب الفنية ودوره في تجديد الموسيقى العربية وتغيير شكل الطرب في بدايات القرن العشرين إلى جانب استعراض لعدد من مؤلفاته الخالدة.



رغم مرور مائة عام على رحيل سيد درويش إلا أن موسيقاه تظل هي الأكثر حضورًا والأصدق فى التعبير عن الشخصية المصرية، وعلى مستوى المسرح الغنائي، تبقى أعمال فنان الشعب سيد درويش مثل الهرم الأكبر إلى جوار باقي الموسيقيين.

فرقة التراث للموسيقى العربية تحيي ذكرى سيد درويش

يذكر أن فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلي افتتحت موسمها الفني 2023 - 2024 بأمسية في الأحد الماضي على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وتضمن البرنامج فاصلًا لنخبة من أعمال فنان الشعب سيد درويش منها خفيف الروح، الشيطان، دور ضيعت مستقبل حياتى، سالمة يا سلامة، الأورام، إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها تعب الهوى قلبى، من حبي فيك يا جاري، ساكن قصادى، قلبي دليلى، فات الميعاد.. أداء أنغام مصطفى، أسماء كمال، حنان عصام، رضوى سعيد، عاطف عبد الحميد، محمد شوقى، محي صلاح وأحمد الوزيرى.