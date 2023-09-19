بينهم حماقي وأحمد سعد.. تفاصيل حفلات نجوم الأغنية العربية في "موسم الكويت"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق مساء الخميس المقبل، أولى حفلات موسم الكويت بحفل استثنائي يجمع بين النجوم أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي.

تركيبة غنائية بشتى الألوان الموسيقية

وسيكون عشاق الطرب على موعد مع حفل آخر طرفاه النجم محمد حماقي والفنانة أصيل هميم، تركيبة غنائية استثنائية تجمع بين نجوم الأغنية العربية بشتى الألوان الموسيقية ويقدمه كلًا من الإعلاميين عبدالله مالك الله وأسرار السعيد، ويشارك النجوم في وصلاتهم الغنائية المتالق أحمد عصام وهو الأشهر في عالم المؤثرات البصرية.

ومن جانبه، قال منتج الحفل في بيان صحفي له، إن العمل يجرى على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة على المسرح الذي يشهد إطلالة نجوم "موسم الكويت"، لافتًا إلى أنه سيشهد العديد من المفاجآت.

محمد حماقي ورامي صبري

ويغني أحمد سعد بالحفل مجموعة مميزة من الأغنيات التي حققت نجاحًا مع الجمهور، كما يستعد الفنان محمد حماقي ورامي صبري وأصيل وبدر الشعيبي بجدول دسم من الأغاني للحفل، لا سيما وأن إطلالتهم في الكويت لها خصوصيتها في ظل تفاعل الجمهور الكويتي مع نجوم "موسم الكويت".

بدر الشعيبي



كما يجهز الفنان بدر الشعيبي للعديد من المفاجآت خلال الحفل في ظل تألقه الفترة الماضية، وحرصه على انتقاء مجموعة من الأغنيات المختلفة عن السائد ما وضعه في مكانة مختلفة بين أقرانه من جيل الشباب.