مشاركة عمانية فـي مهرجان المثلث الدولي الذهبي الأردني الأدبي

كتب ـ سالم بن عبدالله السالمي:

شارك 4 شعراء من سلطنة عمان في مهرجان المثلث الدولي الذهبي الأردني الأدبي بالمملكة الأردنية الهاشمية والذي تحتضنه للمرة التاسعة بجانب مشاركة شعراء من 17 دولة عربية، حيث شارك من سلطنة عمان الشاعر (محمد الهنائي) والشاعر (عبدالحميد الدوحاني) والشاعر (محمد الوحشي) والشاعرة (أصيلة السهيلية) فيما قامت مؤسسة عُمان ميديا للإنتاج الفني بتغطية المهرجان إعلاميا، وتوزعت المحطات الأدبية بين محافظات الأردن؛ حيث أقيمت إمسيات شعرية وندوات ثقافية في كل من الكرك والبتراء والأحساء والعقبة.

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