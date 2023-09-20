منى زكي تهنئ صناع "ڤوى ڤوى ڤوى" بعد اختيار الفيلم لتمثيل مصر فى الأوسكار

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة منى زكي على تهنئة صناع فيلم «ڤوى ڤوى ڤوى»، بعد اختيار العمل لتمثيل مصر في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي لعام 2024.

بوستر فيلم ڤوى ڤوى ڤوى



وهنأت منى زكي، أبطال الفيلم عبر خاصية الاستورى على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «مبروك لمصر وألف مبروك لكل صناع العمل فخوريين أوى أوى بيكوا».

منشور الفنانة منى زكي



فيلم ڤوى ڤوى ڤوى يمثل مصر فى جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي 2024

أعلنت نقابة المهن السينمائية فى الساعات القليلة الماضية، عن ترشيح فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار لعام 2024.



وقالت نقابة المهن السينمائية في بيانها إن الفيلم أُختير من قبل لجنة مشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، كتمثيل مصر فى ترشيحات الأوسكار، وذلك بعد فوزه بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت مجموعة من الأفلام والتى ضمت 5 أفلام هي: «ڤوي ڤوي ڤوي، وش في وش، ١٩ ب، بيت الروبي، الباب الأخضر».



فيلم ڤوي ڤوي ڤوي



يصنف الفيلم كدراما كوميديا سوداء، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، حيث يحكى قصة شخص يدعي «حسن» ويعمل حارس الأمن، ويعيش حسن حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

ويشارك فى بطولة فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، نخبة من النجوم الفن منهم: محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال.



آخر أعمال منى زكي



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة منى زكي هو مسلسل «تحت الوصاية»، الذي يعد ضمن أهم وأبرز الأعمال الدرامية التي شاركت في موسم دراما رمضان 2023، وحقق المسلسل نجاحًا مبهر فى النصف الثانى من شهر رمضان، وينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات الدرامية المكونة من 15 حلقة.

الفنانة منى زكي



وناقش مسلسل «تحت الوصاية» قضية اجتماعية هامة عن أزمة تتعرض لها المرأة المصرية الأرملة فى الوصاية على أولادها بعد وفاة الأب، فمن خلال العمل وقوة رسالته نجح صناع المسلسل فى مناشدة المسؤولين لإعادة النظر فى الوصاية وتغيير قوانين المجلس الحسبى، وشارك في المسلسل نخبة من نجوم الدراما منهم: منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين، المسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.