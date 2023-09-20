نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى هذا الموعد.. عمرو دياب يحيى حفلًا غنائيًا فى دبي (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا جديدًا، فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر إقامة الحفل فى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر من الشهر المُقبل.

عمرو دياب



وروج الهضبة للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشر بوستر الحفل وعلق عليه قائلًا: «ستؤدي الحفلة مباشرة في كوكا كولا أرينا في دبي يوم الجمعة 20 أكتوبر».

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بدبي

تترواح أسعار تذاكر حفل عمرو دياب فى دبي، خلال ستة فئات: وتكون الفئة الأولى بسعر: 5،844 ‫جنيهًا، الفئة الثانية: 5،003‎ ‫جنيهًا، الفئة الثالثة: ‫4،162‎ جنيهًا، الفئة الرابعة: 3،321‎ جنيهًا، الفئة الخامسة: 2،480‎ ‫جنيهًا، الفئة السادسة: 1،639‎ ‫جنيهًا.



آخر أعمال عمرو دياب



طرح النجم عمرو دياب مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان «والله أبدا»، وذلك عبر منصات الموسيقي، وتُعد هذه التجربة الأولي التى غني من خلالها أبيات من الشعر العربي ونقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التى يقدمها عمرو دياب، وجاءت الأغنية من كلمات ولحن عزيز الشافعي الذي استعان بأبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

أغنية والله أبدا



وتقول بعض كلمات أغنية «والله أبدا»:-

وَاللَهِ ما طَلَبَت أَهواؤُنا بَدَلًا

مِنكُم وَما اِنصَرَفَت عَنكُم أَمانينا.



أَضحى التَنائي بَديلًا مِن تَدانينا

وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا



نسينا المر مانسيناش الحلو منكم

مين أحلى منكم

وبيسألونا لما يسألونا عنكم

نقول حبايبنا حبايبنا

ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم

وعلى صعيد آخر، تألق الهضبة، بأحدث أغانيه «يا ليل»، الذي طرحها مؤخرًا عبر منصات الموسيقي، وكانت الأغنية على طريقة الدويتو بظهور خاص لـ نجله «عبدالله دياب»، وتصدرت الأغنية محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس.

أغنية يا ليل



وتمثل أغنية «يا ليل» تجربة موسيقية جديدة، حيث قدم الفنان عمرو دياب موسيقى عصرية مختلفة عن السائد على الساحة منذ فترة، وتجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغنى نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.