انت الأن تتابع خبر بالفيديو محمد رمضان يجن جنونه ويحتضن نوال الزغبي ويضع يده على هذا المكان بجسدها ... والأخيرة تستسلم بكل سهولة !. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد مسرح "الموريكس دور" مصالحة النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي والنجم المصري محمد رمضان، في الحفل الذي أقيم في "كازينو لبنان" مساء الأحد 17 سبتمبر 2023.

وعلى مسرح "الموريكس دور"، تصالح محمد رمضان ونوال الزغبي، حيث قال "رمضان": "كل الحب لنوال الزغبي وأنا واحد من جمهورها"، لتردّ الفنانة اللبنانية "أنا بحبك قوي، أنت فنان قدير وقوي...".

وفي أثناء صعود محمد رمضان على المسرح؛ قام باحتضان وتقبيل الفنانة نوال الزغبي، لتعلن المصالحة بين النجمين.

سبب أزمة نوال الزغبي ومحمد رمضان

كانت نوال الزغبي ومحمد رمضان، تبادلا التراشقات الإعلامية بسبب تصريح إعلامي أدلت به الفنانة اللبنانية.وأكدت نوال في تصريحها أنها لا تعرف محمد رمضان.

، ولم يسبق لها أن شاهدت له أعمال أو أغاني.وقالت نوال خلال استضافتها في برنامج "حبر سري"، على شاشة قناة "القاهرة والناس" حين سألتها الإعلامية أسما شريف رأيها في أغاني محمد رمضان ومدى إمكانية تقديم "دويتو" معه: "أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب. الناس الكبار أو معملش".

قالت المغنية اللبنانية نوال الزغبي إنها تحب الفنان المصري محمد رمضان وتعتبره واحداً من أفضل الفنانين الشباب في الوقت الحالي. وأضافت الزغبي أنها تحترم موهبته وتقدر جهوده في صناعة الفن.

وقالت الزغبي في تصريح لها: "أنا أحب محمد رمضان وأعتبره فناناً موهوباً. إنه واحد من أفضل الفنانين الشباب في الوقت الحالي". وأضافت: "أنا أحترم موهبته وأقدر جهوده في صناعة الفن".

وتابعت الزغبي قائلة: "وإذا كنت أرغب في التعاون مع أحدهم، فإما أن أتعاون مع فنان كبير أو لا أتعاون على الإطلاق". وأشارت إلى أنها تحترم الفنانين الكبار وتفضل التعاون معهم.

ونشر محمد رمضان تعليقاً على حسابه في "انستجرام" يعلق فيه على تصريحات نوال الزغبي قائلاً: "حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر".

وأرفق رمضان تعليقه بمقطع فيديو يدمج فيه مشاهد من أغنيتيه "نمبر وان" و"مصباح علاء الدين". وفي المقطع يظهر رمضان وهو يطلق الرصاص على فتاة ويظهر أيضاً مشهد يردد فيه: "اسأل عائلتك ستخبرك أننا نشاهده من ورائك".

وفازت نوال الزغبي بجائزة أفضل أغنية هادفة عن أغنيتها "حفلة" خلال حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2023.