انت الأن تتابع خبر تنبأت بوفاة اشرف مصيلحي.. الفلكية ليلى عبد اللطيف تصعق المصريين بنبوءة مزلزلة.. الكارثة العظمى قد تحدث للزعيم عادل إمام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعَدُّ الكثير من الناس توقعات الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف جديّة، وذلك لأن العديد من توقعاتها قد تحققت في الماضي، وآخر توقعاتها كانت وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي.

قامت قناة "الجديد" اللبنانية بنشر توقعات العرّافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف حول وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان وهو في الـ 49 من عمره.

وفي توقعاتها لعام 2023، صرّحت ليلى عبد اللطيف بأن شخصية فنية معروفة ستفارق الحياة بسبب مرض السرطان بعد معاناة طويلة على سرير المرض، وسيتسبب هذا الخبر في حدوث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وعندما سألها المذيع اللبناني عن جنسية هذا الفنان، أجابت بأنها لا تعرف.

وقد صدمت الفلكية اللبنانية الجمهور بتوقع جديد، حيث صرّحت بأن اسم الفنان الكبير عادل إمام سيكون حاضرًا بشكل كبير في العالم. وهذا الأمر أثار قلق الجميع بسبب الشائعات المتكررة في الآونة الأخيرة حول تدهور صحته وحتى وفاته.