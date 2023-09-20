نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جريئة.. هدى الاتربي تخطف الأنظار بجمبسوت أسود (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة هدى الاتربى صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في باريس.

إطلالة هدي الإتربي

وظهرت هدى الإتربى فى الصورة بإطلالة جريئة، مرتدية جمبسوت أسود اللون دون بطانة، كشف جمالها، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء ذات الكعب العالى، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على الألوان النود في المكياج، وأبرزت جمال عينها بوضع الماسكرا والآيلاينر الأسود، كما تركت خصلات شعرها منسدلًا على كتفيها وهو ما لائم إطلالتها.

أحدث اعمال هدي الإتربي

ومن ناحية اخري، شاركت هدي الإتربي في فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل، كما شاركت في فيلم شمس من بطولة عمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي، وهدى الإتربي، ومحمود عبد المغني، وغيرهم من النجوم، إخراج معوض إسماعيل، ومعالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي.

فيلم شمس

الفيلم هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا، مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، ويتم التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.

آخر أعمال هدى الإتربي

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.

كما شاركت في مسلسل "سره الباتع"، بطولة أحمد السعدني،ريم مصطفى، شمس الكويتية، أحمد فهمي، ميسرة، خالد الصاوي، حسين فهمي، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، هدى الإتربي، حنان مطاوع، شريف حافظ، أشرف زكي، شريف الدسوقي، صلاح عبد الله، محمود قابيل، ميدو عادل، خالد أنور، خالد سرحان، وغيرهم من نجوم الوطن العربي، والعمل مأخوذ عن قصة قصيرة للأديب الراحل يوسف إدريس، تأليف وإخراج خالد يوسف.

