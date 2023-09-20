في هذا الموعد.. علي الحجار يستعد لحفل اليوبيل الذهبى لانتصارت أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفلته الغنائية ومن المقرر إقامتها اليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويقدم علي الحجار مجموعة من أغانية المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها.

حفل علي الحجار

وتقام احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر هذا العام تحت عنوان "مصر 5000 و50 سنة عبور" بمحافظة الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر المقبل.

وفي نفس السياق، يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفل غنائي، يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري في ساقية الصاوي، يقدم خلاله باقة من أروع أغانيه التي يحبها جمهوره ويتفاعل معها، كما سيقدم خلاله أغاني جديدة من ألبومه الأخير "بطلة حكايتي"، والذي عاد به خلال موسم صيف هذا العام.

طرح المطرب علي الحجار أحدث أغانيه في شهر يونيو 2023، والتي كانت بعنوان "وحدي" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أحدث أعمال علي الحجار

طرح المطرب الكبير علي الحجار أغنية جديدة بعنوان "وحدي" من كلمات الكاتب الصحفي والشاعر الغنائي محمد العسيري ومن ألحان شقيقه الراحل الفنان أحمد الحجار، والتوزيع الموسيقي لـ وليد مصطفي.

وتقول كلمات الأغنية

وحدي والليل وحداني.. فارد طوله بيتحداني.. مش مآمني ولا مطمني.. الليل مش عارف يفهمني مع إنه بينعس على يدي.. وحدي وحدي.. في ليل ضايع أنا مرايته بشوف وشي في قمرايته.. غريب عني ميشبهنيش.. حزين سارح مبيغنيش.. بلاد الناس دهب ونحاس.. تضيق بيا ماتقبلنيش وما يساعنيش سوا عينيكي أموت فيها وأعيش وحدي.. وحدي