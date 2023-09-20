أرجون كابور "شرير" الفيلم الجديد للمخرج "روهيت شيتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - سيكون الممثل الهندي الشاب "أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.

ووفق موقع إنديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم أرجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائي.

أرجون كابور

أعمال قادمة

وضمن أحدث أخبار النجم أجاي ديفجان، أن تحدد موعد طرح الفيلم الجديد للنجم الهندي أجاي ديفجان، الذي يتعاون خلاله ديفجان مع المخرج روهيت شيتي، والذي سيشهد التعاون رقم 11 بين الثنائي ديفجات وشيتي.

وبحسب موقع إنديا توداي، تحدد رسميًا موعد طرح الفيلم للعرض خلال عام 2024 الجاري، وهو الفيلم الذي سيطرح بعنوان Singham Again.

ذلك مع تحديد موعد انطلاق تصوير الفيلم الجديد بحلول شهر يوليو من عام 2023 الجاري، على أن يتحدد اسماء الفنانين من أبطال العمل لاحقًا.

جديد بوليوود

وضمن أحدث أخبار سينما بوليوود، طرح الإعلان التشويقي الأول للفيلم الهندي الجديد Bheed، الذي يعتبر أحدث فيلم هندي لنجم بوليوود "راجكومار راو".

ونقل موقع "إنديا توداي"، الإعلان التشويقي الأول للفيلم، الذي يسرد ما عاشته الهند خلال فترة توقف الحياة بسبب فيروس كورونا.

تفاصيل عن العمل

الفيلم الجديد، سيضم في بطولته إلى جانب راجكومار راو، النجمة الهندي بهومي بيدنيكار، وأشوتوش رنا، وفيريندرا ساكسينا، وديا ميزرا، وكريتيكا كامرا.

ومن المقرر طرح الفيلم للعرض بتاريخ 24 مارس الجاري، وهو من إخراج المخرج الهندي Anubhav Sinha.