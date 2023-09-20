أريانا جراندي تتقدم بطلب طلاق رسمي من "دالتون جوميز"

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة طلاق جديدة تشهدها أوساط المشاهير في عالم هوليوود، بعد أن تم الكشف تقدم المغنية الشابة أريانا جراندي بطلب طلق رسمي من زوجها دالتون جوميز.

وذلك لدخول أريانا في علاقة رومانسية مع ايثان سلاتر، الذي تقدم بدوره لطلب الطلاق من زوجته ليلي جاي حتى يتمكن من الارتباط بأريانا.

ولم يستمر زواج جراندي وجوميز لمدة طويلة، بعد تطور علاقتهما خلال فترة الجائحة، قرر الثنائي الزواج واستمر هذا الزواج لمدة عامين فقط.

أريانا جراندي

حالات انفصال جديدة

يأتي ذلك بعد أن أعلن النجم هيو جاكمان عن انفصاله عن زوجته ديبورا لي فورنس، بعد استمرار زواجهما لمدة تصل لـ 27 عامًا، على الرغم من فارق السن بين الثنائي الذي يزيد عن 10 سنوات.

ووفق ديلي ميل، خرج الثنائي ببيان إعلامي رسمي، أعلنا من خلاله عن أنه قد حان الوقت لأن يذهب كل منهما في رحلته الخاصة.

وحسب مصادر مقربة من الثنائي، أن سبب الانفصال كانت بوادره مع فترة انتشار جائحة كورونا، في هذا التوقيت انطفئت شعلة الحب بين الثنائي وانقلبت لمجرد صداقة، ما دفعهما لاتخاذ قرار الطلاق رسميًا.

انفصال نتالي بورتمان

أيضًا، وكانت قد عاشت مؤخرًا النجمة نتالي بورتمان مشكلات في حياتها الزوجية، بعد اكتشاف دخول زوجها في علاقة مع سيدة اخرى، ما أدى لسعي تالي لإنهاء ارتباطها بزوجها الذي استمر لمدة 11 سنة.

ومنذ هذه الحادثة، ظهرت نتالي في كافة المحافل الرسمية دون إرتدائها لخاتم الزواج، معلنة نهاية علاقتها بزوجها بعد انجابهما لـ أليف في سن الـ 12 عامًا، وأماليا في سن السادسة.