أمنية صادمة تمناها كيانو ريفز لشخصية "جون ويك" في أحدث أجزائه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مصادر مطلعة من طاقم عمل الجزء الرابع من سلسلة أفلام جون ويك، عن طلب صادم، تطلع النجم كيانو ريفز لتحقيقه لشخصية جون ويك في الجزء الأحدث من السلسلة.

ووفق ديلي ميل، فإن كيانو كانت لديه امنية قتل شخصية جون ويك مع نهاية الجزء الرابع، لتكون خاتمة السلسلة المكونة من 4 أجزاء.

والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، كان الجزء الاكثر نجاحا بين الأجزاء المطروحة من السلسلة، بتحقيقه إجمالي إيرادات 426.5 مليون دولار عالميًا.

كيانو ريفز

تفاصيل عن الفيلم

والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم دوني ين، الذي يجسد شخصية باسم "كين".

وفنان الحركة الشهيرة "سكوت أدكنز"، الشهيرة بتجسيد شخصية جون بويكا في أفلام سابقة، ويجسد في هذا الفيلم شخصية باسم كيلا.

انضم حديثًا للسلسلة، بيل سكارسجارد مجسدا شخصية "ماركيس دي جرامونت"، وآسيا كيت ديلون، ويعود لدوره من الأجزاء السابقة الممثل القدير إيان ماكشين، الجزء الرابع من سلسلة جون ويك، من إخراج تشاد ستاهيلسكي.

تعليقات وآراء لأبطال العمل

ومنذ الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم جون ويك، علق عدد من أبطال العمل حول رايهم في التجربة، كان منهم "سكوت أدكينز"، الذي كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك معبرًا فخره بالمشاركة في هذا الفيلم، بوصفه أحد أفضل أفلام الحركة التي صنعت على الإطلاق.

كان للنجم الصيني دوني ين تصريحات تعليقات على نمطية ضم الفنانين من أصول آسيوية لأعمال هوليوود، بمنحهم اسماء تقليدية مثل تشانج أو تشينج، الامر الذي دفع مخرج الفيلم بالسماح لـ دوني باعادة هيكلة الشخصية، واختيار الاسم الانسب له من وجهة نظره الذي يحقق التنوع المطلوب.