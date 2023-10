نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بادرة كرم من "كيت ونسليت" للعاملين في فيلمها الجديد وسط إضرابات هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بادرة دعم وكرم قدمتها النجمة الحاصلة على الاوسكار كيت ونسليت لطاقم عمل فيلمها الجديد Lee في هذا الوقت العصيب الذي تمر به هوليوود وسط اضرابات الكتاب والممثلين.

ووفق ديلي ميل، كانت كيت ونسليت حريصة على استكمال العمل على تصوير مشاهد الفيلم الجديد، لدرجة أنها قامت بسداد مستحقات العاملين في الفيلم من نفقتها الخاصة.

والفيلم الجديد تجسد به كيت ونسليت قصة حياة "لي ميلر"، المصورة الشهيرة التي شاركت في توثيق الحرب العالمية الثانية، وتحولت للعمل بالتصوير الحربي بعد أن كانت عارضة أزياء.

وتقتبس أحداث الفيلم من رواية عن قصة لي، نشرت في عام 1985 للكاتب أنتوني بينروس.

وتنتظر كيت في الوقت نفسه بداية عرض مسلسلها الجديد الذي سيحمل عنوان The Regime بمعنى النظام، وتنتجه شبكة HBO، وهو مسلسل تجسد به ونسليت قائد لنظام أوروبي جديد من وحي خيال المؤلف، أصبح مهيمنا على قارة اوروبا، وتقوده سيدة تجسدها ونسليت.

يأتي ذلك بعد تكريم كيت ونسليت بجوائز "بافتها، بحصدها لجائزة دورها في مسلسلها الناجح I Am Ruth، والمسلسل نفسه، حصد جائزة أفضل عمل درامي للعام من جوائز بافتا للتليفزيون.

وعاشت كيت عامًا حافلًا بالنجاحات شهد ظهورها ضمن أبطال الجزء الثاني المطروح من فيلم Avatar للمخرج جيمس كاميرون.

وشاركت كيت ونسليت في بطولة الجزء الجديد من فيلم "أفاتار"، للمخرج الكبير جيمس كاميرون، الذي طرح بعنون Avatar: The Way Of Water.

الفيلم شارك في بطولته أيضًا سام ورذينجتن في دور جيك سولي، وزوي سالدانا في دور نيتيري، وسيجورني ويفر في دور كيري، والدور الذي جسدته كيت ونسليت هو دور رونال.