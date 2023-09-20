رانيا يوسف تقرر غلق التعليقات على الصور الأخيرة التي نشرتها على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:34 صباحاً - تسببت الفنانة رانيا يوسف في حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” واعتبرها الكثير من رواد السوشيال ميديا أنها جرأة زائدة منها.

وقررت رانيا يوسف غلق التعليقات على الصور الأخيرة التي نشرتها أمام متابعيها حتى لا تتعرض إلى هجوم من جانبهم.

وكانت الفنانة رانيا يوسف نشرت صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي انستجرام .

وظهرت رانيا من الصور بإطلالة جريئة ، حيث ارتدت فستانا مشجر ، مكشوف ، وتسريحة شعر بسيطة .