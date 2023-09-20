شاه روخ خان في مواجهة سلمان خان في فيلم Tiger vs Pathaan

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مصادر مطلعة من داخل بوليوود عن مفاجأة، بانطلاق العمل على فيلم جديد يشهد مواجهة بين نجمي بوليوود شاه روخ خان وسلمان خان.

ووفق موقع "إنديا توداي"، انطلق العمل على فيلم بعنوان Tiger vs Pathaan يظهر خلاله شاه روخ خان في شخصية فيلم باثان، في مواجهة سلمان خان مجسدًا لشخصية "تايجر".

والفيلم ينطلق تصوير مشاهده رسميًا في مارس عام 2024 المقبل، مع تحديد موعد طرحه في السينما في وقت لاحق.

Tiger vs Pathaan

موعد طرح فيلم Dunki

وكان قد كشف النجم الكبير شاه روخ خان عن أن موعد طرح ثالث عمل سينمائي له لعام 2023، سيكون بحلول فترة اعياد الكريسماس نهاية العام الجاري.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، أعلن شارو عن موعد طرح فيلم Dunki في موسم احتفالات الكريسماس، خلال حدث ترويجي لفيلم Jawan.

Jawan

وكان قد أعلن مشاركين في صناعة فيلم JAWAN الجديد للنجم شاه روخ خان، أن عدد من مخرجي مشاهد الحركة من افلام شهيرة مثل Avengers و Inception، انضمو لإخراج مشاهد الحركة في الفيلم الجديد المرتقب لملك بوليوود.

ووفق ما ذكر موقع "إنديا توداي"، حتى الآن يضم فيلم JAWAN نحو 6 خبراء في مشاهد الحركة، يدعمون عمليات التصوير والإنتاج بخبراتهم بالعمل داخل وخارج بوليوود.

إقبال كبير

وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكر موقع إنديا توداي، كان هناك إقبال كبير على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميًا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.