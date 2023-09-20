بعد نجاحها في "سفاح الجيزة".. أعمال فنية تنتظر جيهان الشماشرجي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة جيهان الشماشرجي حالة من الإنتعاش الفني، بعد مشاركتها في مسلسل "سفاح الجيزة" مع الفنان أحمد فهمي والذي تم طرحه منذ فترة قريبة على إحدى المنصات الإلكترونية وحقق نجاحًا كبيرًا جدًا.



أعمال فنية تنتظرها جيهان الشماشرجي



وتستعد جيهان الشماشرجي حاليًا للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد" الذي شارك في موسم رمضان الماضي وتم عرضه من خلال إحدى المنصات الإلكترونية، ومن المقرر أن يبدأ المخرج خالد الحلفاوي التصوير، ويضم العمل عددًا من النجوم بجانب دينا الشربيني أبرزهم: شريف سلامة، بدرة، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش.



فيلم "أنف وثلاثة عيون "



كما تستعد جيهان لخوض تجربة سينمائية أيضًا وهى فيلم "أنف وثلاثة عيون" المأخوذ عن رواية الراحل إحسان عبد القدوس، إنتاج شاهيناز العقاد، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي، ومن إخراج أمير رمسيس، ومن المقرر طرحه لدور العرض السينمائي، خلال الشهور المقبلة.

ما هي آخر أعمال جيهان الشماشرجي؟

يذكر أن آخر أعمال جيهان الشماشرجي هو مسلسل "سفاح الجيزة" المستوحى من أحداث حقيقية حول قضية سفاح الجيزة، وتدور أحداث مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخص يُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروف إعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة”.

من هم أبطال مسلسل “سفاح الجيزة”؟



يشارك في بطولة مسلسل "سفاح الجيزة" نخبة من نجوم الفن منهم: أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي وغيرهم، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.

ما حقيقية وجود جزء ثاني من مسلسل سفاح الجيزة؟



وأشار مؤلف مسلسل "سفاح الجيزة"، في لقاء له مع الإعلامية سهير جودة إلى أن نهاية العمل مفتوحة وهذا يسمح لعمل جزء ثاني من المسلسل، وتجري حاليًا مفاوضات مع الجهة المنتجة لتقديم جزء آخر من العمل.

وهذا يعني أنه من المحتمل أن نشاهد جزء ثاني قريبًا من المسلسل، وسيكون أيضًا بطولة النجم أحمد فهمي، خاصةً وأن الشخصية الحقيقية مازالت على قيد الحياة، والقضية مازالت أمام المحكمة