صوفي ترنر تتناسى أخبار الطلاق وتظهر بابتسامة في موقع تصوير Joan

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت الممثلة البريطانية الشابة صوفي ترنر في لقطات جديدة من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد في أسبانيا بعد ما ظهر من أخبار عن انصفالها عن زوجها جو جوناس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات جديدة لصوفي ترنر ظهرت بها وتعتلي وجهها ابتسامة بخلاف ما يحيط بها الآن من ضغوطات تمارسها وسائل الإعلام الساعية لمعرفة مصير زواجها الشبه منتهي.

و كان الظهور الأول بعد أنباء الطلاق للممثلة الشابة صوفي ترنر خلال تصويرها لمشاهد المسلسل الدرامي الجديد Joan في اسبانيا.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، يعد هذا هو الظهور الأول لترنر، بعد اعلان زوجها جو جوناس عن تقدمه بأوراق الانفصال عنها رسميًا لخلافات نشبت بينهما، بعد فترة زواج نتج عنها إنجابهم لطلفلتين.

صوفي ترنر

طلاق جديد بين النجوم

وكان قد أعلن المغني الأمريكي الشاب جو جوناس عن تقدمه بأوراق طلب الطلاق من زوجته النجمة صوفي ترنر بعد 4 سنوات من الزواج نتج عنها انجابهما لطفلتين.

وتقول ديلي ميل، أنه حسب مصادر مقربة من الثنائي، كان كل من جوناس وترنر يعيشان في منزلين منفصلين لشهور، قبل أن يتم اتخاذ خطوة الطلاق التي يتضح أن السبب بها هو شغف صوفي ترنر بالحفلات الصاخبة، ورغبة جو جوناس بقضاء الوقت لرعاية الأطفال بالمنزل.

تفاصيل عن العمل

و تقوم صوفي حاليًا بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد Joan on Saturday الذي تنتجه شبكة itv البريطانية.

المسلسل تعود به صوفي لعالم الدراما التليفزيونية بعد غياب، وتدور أحداثه في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي.

وتجسد نجمة صراع العروش شخصية الأب الروحية للجريمة في لندن "جوان هانينجتون"، وتستوحى من أحداث حقيقية.