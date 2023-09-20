بسبب" أسد أسود "..محمد رمضان ينسحب من السباق الرمضاني المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - قال محمد رمضان في تصريحات صحفية له، إنه اتخذ قرار عدم خوض السباق الرمضاني المقبل 2024، ويرجع سبب ذلك تفرغه حاليًا لفيلمه الجديد "أسد أسود "وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد دياب، ومن المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة عقب الانتهاء من كافة التفاصيل، خاصة أن مخرج العمل بدء في ترشيح الممثلين وغيرها من التفاصيل الخاصة بالفيلم.

سبب تأجيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

يرجع سبب تأجيل الجزء الثاني من جعفر العمدة إلى أن يكون هناك وقت كافي لكتابة السيناريو ودخول أحداث جديدة على القصة، لا سيما أن الجمهور متشوق للغاية للجزء الثاني رغم الإعلان عن الجزء الثاني، حيث تعاقد رمضان مع شركة ميديا هب الفترة الماضية على تقديم عملا دراميًا خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب تصريحات محمد رمضان.



قصة مسلسل “جعفر العمدة”

يحكي المسلسل قصة جعفر العمدة الذي يقوم ببطولته الممثل محمد رمضان، وهو رجل أعمال شهير بتعدد زيجاته، إذ تزوج 4 مرات، ولكنه يواجه أزمة عائلية صادمة بعد اختطاف ابنه الوحيد من قبل عدوه الذي يريد الانتقام من العمدة وجعل نسل عائلته يجف، ومن ثم، يتعرف جعفر على عايدة ويقع في حبها حد الجنون، ولكن تكون قصة حبهما محفوفة بالمخاطر، خصوصًا بعد عودة ابن جعفر العمدة من الاختطاف، حيث يدعي جعفر أمام والدة الطفل أنه توفي ليسقط أي شكوك حول عدم صحة الحادثة، لكن يتم اكتشاف الحقيقة ويعود الابن مرة أخرى في ظل صراع شديد بين الحقائق والأكاذيب وبين الحب الحقيقي والمزيف



من هم أبطال مسلسل “ جعفر العمدة”؟



مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.