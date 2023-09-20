نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوسي بيونتون تظهر في موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الممثلة المرشحة سابقًا للأوسكار لوسي بيونتون في الاطلالة الأولى لها من موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي تجسد به شخصية آخر سيدة يطبق بها حكم الإعدام شنقًا في بريطانيا عام 1955.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم للوسي، حيث تجسد شخصية "روث ايليس"، السيدة التي طبق بحقها حكم الإعدام في بريطانيا عام 1955، بعد ارتكابها لجريمة قتل بحق عشيقها في ذلك الوقت، السائق ديفيد بلاكلي.

والدور الجديد سيكون الأكثر دراما وواقعية للوسي خلال مسيرتها المهنية حتى الآن، بعد تقديمها في السابق لدور حبيبة المغني الشهير فريدي ميركري.

لوسي بيونتون

عمل جديد مميز

ويأتي الفيلم الجديد الغير معلن عن عنوانه، ضمن سلسلة أعمال سينمائية قدمتها لوسي مؤخرًا، كان آخرها فيلم The Pale Blue Eye مع النجم كريستيان بيل.

هذا الفيلم كان أحدث الأعمال السينمائية للنجم الكبير كريستيان بيل، وهو فيلم إثارة ورعب أمريكي من إخراج سكوت كوبر.

الفيلم من إنتاج وتوزيع منصة نتفليكس، ويشارك في بطولته، مجموعة مميزة من نجوم هوليوود ومنهم جييان أندرسون نجمة سلسلة أفلام "إكس فايلز"، التي تجسد في هذا الفيلم شخصية باسم جوليا ماركس، والفنان الشاب هاري لوتي، وفريد هيكينجر الذي يجسد شخصية باسم هيشنجر.

وضم الفيلم أيضًا في بطولته الممثل الشاب هاري ميلينج، الشهير بظهوره ضمن ابطال أفلام هاري بوتر، التي جسد بها شخصية "دادلي دورسلي"، المتنمر المنتمي لأسرة هاري بوتر.

ومشاركته في الفيلم تعكس كيف تغيرت ملامحه منذ الوقت الذي ظهر به ضمن ابطال فيلم هاري بوتر، حين كان يكتسب زونا زائدا، فقده بالكامل في هذا الوقت ضمن تحضيراته لـ The Pale Blue Eye.