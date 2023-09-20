"طتحدي الأضواء الساحرة: مخرج فيلم (فوى فوى فوى) يحلم بتمثيله في حفل جوائز الأوسكار، والإنجاز الذي يريد تحقيقه!

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الرياض - روايدا بن عباس - تحدث المخرج عمر هلال، الذي قام بإخراج فيلم "فوى فوى فوى"، عن فخره بتمثيل مصر في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي في عام 2024. وقد قال: "تلقيت رسالة على فيسبوك تهنئني بالترشح، وعندما سمعت الخبر، لم أستطع إلا أن أبكي من الفرح، فأنا فخور بأن أكون من يمثل مصر في هذه الجائزة، إنها حقاً حلم يتحقق وإنجاز كبير".

وفي إطار المداخلة التليفونية التي أجريت معه في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على القناة الأولى المصرية، أشار عمر هلال إلى أن المشاركة في الأوسكار هي شرف كبير، وأنهم سيبدأون السباق ويحتاجون إلى دعم جميع المصريين، وأعرب عن أمله في أن يتمكنوا من الوصول إلى القائمة الطويلة للترشيحات.

وأكد عمر هلال أن المشاركة في الأوسكار هي حلم يتمنى تحقيقه والفوز بالجائزة، وأن ذلك سيكون تشجيعًا لصناع السينما في مصر لتقديم أفلام ذات محتوى هادف، وأنهم بحاجة إلى المزيد من الأفلام ذات الجدية والتركيز.