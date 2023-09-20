انت الان تتابع خبر فضيحه بجلاجل : الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تقع بفخ الفضيحة العلنية .. ما فعلته كان صادم وغير متوقع !!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لانتقادات شديدة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة جريئة في حفل خيري في دبي. حيث حضرت نانسي الحفل الخيري في دبي ولكنها واجهت موقفًا محرجًا، فقد انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستانًا قصيرًا يكشف عن جسدها بشكل كامل أثناء جلوسها في الحفل. وقد أثارت إطلالة نانسي الجريئة غضب وسخرية المستخدمين الذين انتقدوا تحول الحفل الخيري إلى مناسبة لعرض الأجساد بدلاً من تحقيق الأهداف الإنسانية المخصصة له.

من ناحية أخرى، تم تداول مقطع فيديو عفوي يظهر النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم السوري ناصيف زيتون خلال أدائهما في حفل زفاف في الولايات المتحدة الأميركية. وقد لفتت نانسي الأنظار بحركاتها العفوية مع ناصيف زيتون خلال الحفل، حيث طلبت منه أن يغني أغنية "لزرعلك بستان ورود" وقدمها بشكل محترف. ورقصت نانسي وتمايلت مع الألحان بفستانها الذهبي الأنيق بشكل عفوي وساحر.

ظهر النجمان في المقطع وهما يرقصان على المسرح بانسجام. قدمت نانسي عرضًا راقصًا مع العروس بحماس وحصدت إعجاب الجمهور بلطفها وعفويتها في التعامل مع محبيها في حفلاتها الخاصة. تم تداول مقطع فيديو آخر من الحفل الذي أقيم، وظهرت فيه الفنانة نانسي عجرم وهي تؤدي أغنيتها بحماس وابتسامة على وجهها. وفي الفيديو أيضًا، ظهر مدير أعمالها جيجي لامارا وهو يرقص بالعصا أمامها على المسرح، وذلك على أنغام أغنيتها الشهيرة "شيخ الشباب".