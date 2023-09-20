مارك ولبيرج يعلن قرب اعتزاله السينما

القاهرة - محمد ابراهيم - في حوار جديد له مع إحدى المنصات الاعلامية، كشف النجم مارك ولبيرج أن أيامه في مجال صناعة السينما والتمثيل صارت معدودة، بدافع رغبته في الاهتمام بشكل أكبر بما لديه من مشاريع اقتصادية خارج صناعة السينما.

ووفق ديلي ميل، قال ولبيرج البالغ من العمر الآن 52 عام، إنه لن يستمر طويلًا في صناعة السينما لما يحتاجه عمله في مشاريعه في الاقتصادية من اهتمام.

مارك ولبيرج

حديث عن أعمال "ولبيرج"

وكان قد أدلى النجم جورج كلوني للمرة الاولى بتصريحات بشأن رفض الثنائي مارك ويلبرج وجوني ديب، الانضمام لأبطال فيلمه الناجح "أوشنتز إيلفن".

هذ الفيلم الذي طرحت منه سلسلة مكونة من ثلاث أجزاء، احتفل كلوني مع المخرج ستيفن سودبربريف بذكرى طرحه ضمن فعاليات مهرجان TCM Classic Film Festival السينمائي الدولي.

وصرح كلوني في حوار أجراه مع مراسل مجلة "انترتيمنت ويكلي بالمهرجان، أنه يعتقد أن الثنائي ندما على الأمر لعدم انضمامها للفيلم بعد نجاحه الكبير.

عودة للسينما

وكان قد ظهر النجم براد بيت برفقة النجم جورج كلوني في موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد الذي سيشهد تعاونهما معا من جديد للمرة الأولى منذ ظهورهما معا في ثلاثية Ocean's Eleven.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات ظهر بها الثنائي في موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد الذي سيحمل عنوان Wolves وتنتجه شركة أبل.

تعاون جديد بين بيت وكلوني

والثنائي براد بيت وجورج كلوني، عرفوا من ضمن أبرز الصداقات في عالم سينما هوليوود، كما سبق لهم الاجتماع في بطولة مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية كان أشهرها سلسلة أفلام Ocean's Eleven.

هذه السلسلة المكونة من ثلاث أجزاء، شارك في بطولتها بجانب جورج كلوني وبراد بيت، نجوم كبار كان منهم جوليا روبرتس، ومات ديمون، وأندي جارسيا وبيرني ماك، وكيسي أفليك.