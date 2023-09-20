انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم Singham في لندن

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق رسميًا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير أجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين أجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويشارك في بطولة النجم أكشاي كومار، وتجري حاليًا عمليات التصوير في العاصمة الإنجليزية لندن.

Singham Again

أرجون كابور مفاجأة الفيلم

و سيكون الممثل الهندي الشاب "أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.

ووفق موقع إنديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم أرجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائي.

أعمال قادمة

وضمن أحدث أخبار النجم أجاي ديفجان، أن تحدد موعد طرح الفيلم الجديد للنجم الهندي أجاي ديفجان، الذي يتعاون خلاله ديفجان مع المخرج روهيت شيتي، والذي سيشهد التعاون رقم 11 بين الثنائي ديفجات وشيتي.

وبحسب موقع إنديا توداي، تحدد رسميًا موعد طرح الفيلم للعرض خلال عام 2024 الجاري، وهو الفيلم الذي سيطرح بعنوان Singham Again.

ذلك مع تحديد موعد انطلاق تصوير الفيلم الجديد بحلول شهر يوليو من عام 2023 الجاري، على أن يتحدد اسماء الفنانين من أبطال العمل لاحقًا.