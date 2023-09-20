انت الان تتابع خبر تركيا تصحو على فاجعة مؤلمة... انهت حياتها بإطلاق النار على رأسها..اكثر ممثلة تركية محبوبة ومشهورة تفجع العالم بهذه النهاية المأساوية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت تقارير صحفية تركية عن وفاة الممثلة التركية ميرفي كيالب بعد أن أقدمت على الانتحار. وفقًا للتقارير، فقد أطلقت النار على رأسها باستخدام مسدس مرخص يعود لوالدها. تم سماع أصوات طلقات نارية من شرفة الطابق الثاني للمبنى السكني في شارع غازي بدالامان، وتم إبلاغ خدمة الطوارئ من قبل الجيران. تم استدعاء الشرطة والإسعاف إلى المكان، وتأكدت الإسعاف من وفاة الممثلة التركية ميرفي كيالب. تم نقل جثتها إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لإجراء التحقيقات اللازمة.

وقد شاركت الممثلة التركية ميرفي كيالب في العديد من المسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك "سكاريا فرات" و "اليوم الصغير" و "الأحلام والآمال" و "إيليف" و "مسألة شرف" و "المحارب". كانت ميرفي كيالب قد تخرجت من قسم التمثيل في جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وعملت في مسرح إسطنبول الحكومي لفترة قبل أن تنتقل إلى المسارح البديلة.