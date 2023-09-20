انت الان تتابع خبر محامي دنيا بطمة يصدم الجميع ويكشف عن تواجدها في السجن لهذا السبب الذي لا يصدقة أحد ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في الأيام الأخيرة، انتشرت شائعات حول غياب الفنانة المغربية دنيا بطمة عن تحديث حسابها على انستغرام. وقد أثار هذا الغياب التساؤلات حول سبب عدم نشرها لأي صور أو فيديوهات جديدة.

عادةً ما تكون دنيا بطمة نشطة على حسابها في انستغرام، حيث تقوم بمشاركة أحدث أعمالها الفنية وأخبارها الشخصية وترويج المنتجات التجارية التي تعمل عليها. ولكن في الأسبوع الماضي، لم تقم بتحديث حسابها لفترة طويلة.

آخر منشور لدنيا بطمة كان قبل أسبوع، حيث نشرت صورة لها بشعر مسدول وفستان مموج بالألوان البرتقالية والزرقاء الفاتحة. وقد انتقد البعض قصر الفستان الذي كشف جزءًا كبيرًا من فخذيها.

بعد ذلك، توقفت دنيا بطمة عن نشر أي صور أو فيديوهات جديدة، مما أثار التساؤلات حول سبب هذا الغياب. هل اختارت هي بنفسها عدم التواجد على انستغرام أم أن هناك سببًا آخر وراء ذلك؟

في الوقت الحالي، لا يوجد معلومات مؤكدة حول سبب غياب دنيا بطمة عن انستغرام. ومع ذلك، تم تداول شائعات حول وجود صفحة مشهورة تحرض على سجن دنيا بطمة، وقد يكون هذا السبب وراء غيابها عن المنصة.

بغض النظر عن السبب، يجب أن نحترم خصوصية الفنانة ونتمنى لها الخير. قد تعود دنيا بطمة قريبًا لتحديث حسابها ومشاركة جديدها مع جمهورها المخلص.

تزامن غياب دنيا بطمة مع ظهور صفحات إخبارية معروفة في المغرب اليوم، الثلاثاء، ونشرت تساؤلات حول عدم سجن دنيا بطمة حتى الآن على الرغم من صدور حكم بسجنها لمدة عام وواجب النفاذ.

وفي هذا السياق، نشرت صفحة قناة "شوف تي في" الأشهر في المغرب والتي يتابعها نحو 22 مليون متابع، عبر فيسبوك تساؤلا حول الأمر.

وجاءت العديد من التعليقات من قبل المتابعين الذي فسروا عدم تنفيذ الحكم ضد دنيا بطمة حتى الآن دون معرفة مصيرها، بعد غيابها الأخير والمثير للقلق.

وقالت أغادير تزنوت مجيبة على السؤال :" وسامين ملكيين هما السبب. حيث كلشي غيقول الملك تقولب فيها. والملك ماخصوش اتقولب لهدا معمرها غتشد".

وقالت "عائشة":" كدخل الحبس غير الفقير انعل بوها دولة".

أما محسن عيد صلاح، فعاد وأشار لموضوع الأوسمة قائلا:" إنه الوسام".

دنيا بطمة تعلن حصوله على وسام من الملك محمد السادس

وكانت دنيا بطمة، قد كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عن حصولها على وسام ملكي خاص من قبل الملك محمد السادس. وأشارت بطمة في الصورة التي نشرتها عبر إنستغرام إلى أن أغنيتها "المغرب مغربنا"، كانت السبب الرئيسي وراء توشيحها الوسام.

وقالت: "في مثل هذا اليوم، وبالاحتفال بمسيرتنا الخضراء هذه الأغنية كانت سبباً في توشيحي بوسام من درجة ضابط من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ورعاه".

وعبَّرت دنيا بطمة عن شكرها وامتنانها لكل من عمل على نجاح أغنيتها التي أطلقتها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.