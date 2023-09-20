نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميريام فارس وأحمد سعد يجتمعون في حفل بالإمارات.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عدد كبير من نجوم الفن لإحياء حفل غناء ضخم، وذلك في الجامعة الأمريكية بالإمارات ويجمع الحفل أربعة نجوم من من فناني الوطن العربي، حيث تجتمع الفنانة اللبنانية ميريام فارس والفنان المصري أحمد سعد والسعودي عايض والعراقي "دي جي أصيل" في حفل تخرج طلاب الجامعة من مختلف التخصصات، وذلك في يوم 29 سبتمبر 2023، في مدينة دبي.

تفاصيل حفل احمد سعد وميريام فارس

ويشكل الحفل مزيجًا بين شرف وأهمية التخرج جنبًا إلى جنب، مع احتفال آسر بتحقيق الإنجاز والتخرج، وهو ما خططت له الجامعة من أجل إحداث ليلة مميزة للطلاب وأهاليهم المدعوين، والجمهور الذي سيقوم بشراء تذاكر الحضور من الموقع المعتمد للحفل.

وفي سياق آخر، حقق الفنان أحمد سعد، والفنانة روبي نجاحًا كبيرًا في حفلاتهم الفترة الماضية بمصر.

أحمد سعد يحصل على جائزة الموريكس دور

وحصد النجم أحمد سعد، خلال الأيام الماضية جوائز عن أغانيه، التي طرحها الفترة الأخيرة في حفل الموريكس دور، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن.