نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان جوائز وتوصيات مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الثلاثاء، حفل ختام مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة، "دورة يسري الجندي" والذي أقيم في الفترة من 14 حتى 19 سبتمبر بقصر ثقافة روض الفرج، بحضور نخبة من النقاد والمسرحيين والفنانين والإعلاميين، حيث أعلنت جوائز المهرجان وتوصياته.

جوائز المهرجان

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. أحمد مجاهد، الفنان د. عبد الناصر الجميل، الفنان د. هاني كمال، نتيجة العروض الفائزة بالمهرجان، والذي شارك به 10 عروض لفرق الجمعيات الثقافية من مختلف الأقاليم، حيث حصد العرض المسرحي "ضلع مؤنث سالم" جوائز: المركز الأول في الإخراج "أحمد رجائي"، المركز الثاني في التأليف "أحمد رجائي"، المركز الثاني في الموسيقى والغناء "ليالي يحيى"، المركز الثاني في التمثيل رجال "أحمد رشاد"، المركز الثالث في التمثيل نساء "نادين جمال"، جائزة الإضاءة "عز حلمي"، جائزة الملابس "هايدى مهران".

كما حصل العرض المسرحي "صفية" على المركز الأول في الموسيقى والغناء "فؤاد هارون"، المركز الأول في التمثيل نساء "منال عامر "، المركز الأول في التمثيل رجال "إسلام عصام"، المركز الثاني في الأغاني والأشعار "عاشور الكيلاني"، المركز الثاني في الإخراج "منال عامر"، المركز الثالث في التمثيل رجال "أحمد زكي".

وحصل العرض المسرحي "قسمة" على جوائز أفضل ماكياچ "شيماء ناصر"، أفضل ديكور "هاني محمد"، أفضل استعراضات "مصطفى أمين"، المركز الثالث في الأغاني والأشعار "حسام الدين عبد العزيز".

أما عرض "عباد الشمس" فنال جائزتي المركز الأول في التأليف، والأغاني والأشعار "إسلام فرغلي"، والمركز الثالث في الموسيقى والغناء "مريم محمد".

وحصد عرض "آخر رايات الأندلس" جائزتي أفضل سينوغرافيا "محمد الملكي"، والمركز الثالث في الإخراج، "محمد حسني".

كما نال عرض "عيون بهية" جائزة المركز الثالث في التأليف "بكري عبد الحميد" أما عرض "نوح الحمام" فحصد جائزة المركز الثاني في التمثيل نساء "سارة هاني"، بينما ذهبت جائزة أفضل إكسسوار لعرض "حكايات من دفتر التهجير" "هشام العطار".

ومنحت لجنة التحكيم الجوائز الخاصة بأفضل ثلاثة عروض مسرحية لكل من: "صفية"، و"عباد الشمس"، و"ضلع مؤنث سالم".

شهادت التقدير

وقدمت شهادات تقدير لكل من: جمعية خدمات الأسرة والمجتمع ببورسعيد للعرض المسرحي "نوح الحمام"، والطفل ياسين الرفاعي في دور "بهاء" ضمن أبطال العمل المسرحي "صفية"، والمخرج الفنان حمدي طلبة عن عرض "عباد الشمس"، والفنانة هالة الحسيني عن دور قسمة ضمن أبطال العمل المسرحي "قسمة".

توصيات المهرجان:

وخرج المهرجان بعدة توصيات أعلنها الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية وهي:

ضرورة مراجعة النصوص المسرحية المؤداة باللغة وتدقيقها تدقيقًا يضمن انضباط الأداء ورؤية النص.

التحقق من الأعمال المشاركة والتأكد من عدم عرضها في منافسات أخرى تمنح جوائز، من أجل البحث بشكل أو بآخر عن أعمال جيدة لم يتم إنتاجها من قبل.

فتح المجال أمام مخرجين جدد إلى جانب المشاركين من قبل لتبادل الخبرات بين الأجيال.

إعادة النظر في بنود اللائحة المعمول بها في المهرجان، وضبط المصطلحات الخاصة بالتسابق.

إعداد دورات تدريبية متخصصة في فنون المسرح (التمثيل، الإخراج، الديكور، التأليف، الإضاءة... إلخ)، فضلًا عن دورات في اللغة العربية.

توزيع استمارات المشاركة على الجمعيات التي تنتمي إليها الفرق المسرحية عقب انتهاء هذه الدورة.

ضرورة مشاركة العناصر المسرحية (الأشعار والتأليف الموسيقى) بشكل أساسي في العروض المسرحية.

إعداد قاعدة بيانات للفرق التي تنتمي إلى الجمعيات الثقافية، متضمنة تاريخ إنشاء الفرق، عروضها، مخرجيها، مشاركاتها السابقة في المهرجانات بشكل عام، ومهرجان مسرح الهواة بشكل خاص، والجوائز التي حصلت عليها.

إعادة النظر في أعداد العناصر الفنية المشاركة في كل عرض من العروض المتقدمة للمهرجان.

دعم جمعيات الرواد بقصور الثقافة، وإنشاء الفرق المسرحية تحت هذه الجمعيات والاهتمام بتدريبهم.

أن تعتمد الدورات القادمة على أعمال مؤلف مصري بعينه، أو يكن لديها تيمة مسرحية.

أن يكون مؤلف هذه العروض مصرياً، حتى تتاح الفرصة للنص المسرحي المصري في احتلال مكانته اللائقة في عروض الهواة.

تقديم العروض الفنية الفائرة في المهرجان لعرضها بالمحافظات المختلفة (ضمن عروض التجوال).

تحديد موعد ثابت لإقامة المهرجان سنوياً وهو النصف الأول من شهر سبتمبر.



آخر رايات الأندلس وفنون ذوي القدرات في الليلة الختامية

كانت الفعاليات الختامية قد شهدت تقديم جمعية الخدمات للأسرة والمجتمع ببورسعيد آخر العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان وهو "آخر رايات الأندلس" تأليف مصطفى سعيد، إخراج محمد حسني، أعقبه ندوة نقدية لمناقشة النقاط الفنية والأدبية بالعمل.



وشهد حفل ختام المهرجان عرضاً فنياً لفرقة كورال القصر لذوي القدرات الخاصة بقيادة المايسترو عادل مدبولي، تغنت خلاله بباقة متميزة من الأغنيات منها "زي ما هي حبها، حلوين من يومنا والله، كلمات، فوق الشوك، وبتسأل ليه عليا" وسط تفاعل كبير من الحضور.

تكريم أعضاء لجان التحكيم والمشاهدة والندوات النقدية

وكرّم المهرجان أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. أحمد مجاهد، الفنان د. عبد الناصر الجميل، الفنان د. هاني كمال، إلى جانب تكريم لجنة المشاهدة التي تكونت من الفنان د.حمدي عطية، د. محمد زعيمة، الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، الناقد د. محمد سمير الخطيب، الكاتب ناصر العزبي، المخرج سعيد سليمان، بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة الندوات النقدية المكونة من الكاتب إبراهيم الحسيني، الناقدة د. داليا همام، الناقد محمد الروبي، كما كّرم المهرجان الشاعر والكاتب الصحفي يسري حسان رئيس تحرير نشرة المهرجان.

مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة ترأسته الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ونفذته الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير رشيدي، بالتعاون مع فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي.

وقدم المهرجان عشرة عروض لفرق الجمعيات الثقافية من مختلف الأقاليم، بالإضافة للعديد من الندوات النقدية المصاحبة، وصدر عنه أول ذاكرة توثيقية له منذ بداية دوراته عام 1996 وحتى الدورة الحالية ويتضمن الكتاب سيرة ومسيرة المهرجان راصداً أماكن الانعقاد، رؤساء المهرجان، مديرو المهرجان، المكرمون، الجوائز، اللجان الفنية، وغيرها.