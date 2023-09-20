نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مسلسل "على باب العمارة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل منصة watch it الإلكترونية الترويج لمسلسلها الجديد، وهو أحدث إنتاجات المنصة ويحمل اسم "على باب العمارة" وهو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور أحداثه في إطار 10 حلقات.

ونشرت watch it بوستر تشويقي للعمل، على حسابها على "إنستجرام"، وظهر خلاله بطل العمل حاتم صلاح وهو جالسًا على كنبة أمام العمارة التي تدور الأحداث خلالها، وقاموا بالتعليق عليه بكلمة: "قريبًا".

من هم فريق عمل مسلسل "على باب العمارة"؟

مسلسل "على باب العمارة" يشارك فى بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب منهم آية سماحة، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، والطفل عمر عيسى، بالإضافة إلى محمد محمود، ومحمد رضوان اللذان يظهرا خلال الأحداث كضيوف شرف،والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وتأتي تلك التجربة الشبابية بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، والذي عرض على المنصة في فبراير الماضي.

من هم أبطال مسلسل “ريفو 2”؟

يذكر أن منصة watch it الإلكترونية شهدت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، بطولة أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

ما هي آخر أعمال حاتم صلاح؟

وكانت آخر أعمال حاتم صلاح في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.