نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات متنوعة بثقافة المنصورة في الأسبوع الأخير لأنشطة المبادرة الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة احتفالية ثقافية فنية ضمن الأسبوع الأخير في المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن برنامج عمل وزارة الثقافة.

اسكتش فني بعنوان "حواديت تيتا"

بدأت الفعاليات باسكتش فني بعنوان "حواديت تيتا" تدور أحداثه حول فتاة صغيرة يطلب منها المدرس أن تحكي قصة عن الريف، ولأنها لم تذهب إلى الريف من قبل، فتطلب من جدتها المساعدة بأن تصف لها الحياة الريفية، وتروي لها الجدة تفاصيل زيارتها لصديقتها وكم كانت تريد أن تعيش هناك.. حيث البساطة والطبيعة الخلابة.

تفاصيل اسكتش فني بعنوان "حواديت تيتا"



"حواديت تيتة" من تأليف رهف مصطفى، موسيقى إبراهيم الشاعر، استعراضات روڤينا مينا، مخرجان منفذان شروق حمدي وآمال احمد، فكرة وإخراج حازم أحمد.

معرض فني

وعلى هامش الحفل افتتح معرض فني بمشاركة أكثر من ٣٤ فنانا وفنانة، تضمن لوحات فنية تعبر عن مظاهر الحياة الريفية باستخدام ألوان الاكريليك والزيتية والجواش، هذا إلى جانب عدد من المشغولات اليدوية نتاج الورش الصيفية.

مجموعة من الفقرات الاستعراضية

واختتم الحفل مجموعة من الفقرات الاستعراضية قدمتها رهف مصطفى، هذا إلى جانب فقرة إنشاد وابتهالات للمُنشد هاني الخضر، شهدها كل من عمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، محمود رزق نقيب الفلاحين، وعزت أحمد مدير قصر ثقافة المنصورة، ونخبة من قيادات المحافظة والعاملين بالنقابة العامة للفلاحين.