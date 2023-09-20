نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان عمر السعيد منذ قليل، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني، حيث كتب منشورًا، قال فيه: "السيدة ليلى السيد والدة دينا الشربيني في ذمة الله،لا حول ولا قوة الا بالله،إن لله وإن اليه راجعون".

مشاركة دينا الشربيني في حكاية “لو بعد حين”



وفي سياق آخر، تنتظر دينا الشربيني عرض حكاية "لو بعد حين" من مسلسل حدث بالفعل، وتشارك فيها معها شيرين رضا، وإسلام حافظ وبسنت حاتم، وإخراج هشام الرشيدي، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول عمب تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل “كامل العدد”

يستعد المخرج خالد الخلفاوي، لبدأ تصوير مسلسل "كامل العدد" لموسمه الثاني في شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ويضم العمل عدد كبير من النجوم منهم دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أحمد طبيب التجميل الذي يقابل ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، سرعان ما يقعا في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف، وتتطور الأحداث بعد ذلك.



ما هي آخر أعمال دينا الشربيني؟

يذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني هو مشاركتها مع تامر حسني بفيلم "تاج " الذي تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك، ويشارك تامر حسني في الفيلم بجانب عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، ساندي، ليلي عز العرب، هالة فاخر، أحمد بدير، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.



ما هي أحداث فيلم تاج ؟



يجسد تامر حسني خلال أحداث الفيلم شخصية السوبر هيرو بطابع مصري، لديه قوة خارجة يحاول استغلالها في خدمة وإنقاذ البشر، وأثناء ذلك يعلم بوجود أخ تؤام له الذي يكون لديه عكس قوته وهى الشر وتبدأ بينهم الصراعات.



ما حقيقة وجود جزء ثاني من تاج ؟



وكان تامر حسني، قد أعلن عن وجود جزء ثاني من فيلم “تاج”، وذلك بعد الآراء الإيجابية التي حصل عليها.