نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تناقش مفهوم "القوى الناعمة وقبول الآخر" ضمن برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة القشيري بقرية أبي قرقاص، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة المنيا.

"القوى الناعمة ودورها فى قبول الآخر"

بدأت الفعاليات بندوة بعنوان "القوى الناعمة ودورها فى قبول الآخر" بحضور كل من الشاعر أسامة أبو النجا رئيس نادى أدب أبو قرقاص وعضو اتحاد كتاب مصر، الشاعر جابر الزهيري، وألفت فتحي رئيس وحدة تكافؤ الفرص والأمومة والطفولة.

تناول أبو النجا مفهوم المواطنة، وحقوق المواطن وما عليه من واجبات تجاه الوطن، مشيرا إلى ضرورة الدفاع عنه والعمل على رفعته.

من جانبه تناول الشاعر جابر الزهيري مفهوم القوى الناعمة ممثلة فى الإعلام والفن، موضحا الدور الذى تقوم به قصور الثقافة في نشر الوعي، واختتمت ألفت فتحي الندوة بالتأكيد على أهمية تقبل الآخر كما حثت الأديان السماوية.

ورشة حكي حول التنمر

وبحضور كل من محمد فتحي سكرتير الوحدة المحلية، وحمدي عطا مدير المدرسة، أقيمت ورشة حكي حول التنمر وأنواعه بإشراف إخلاص طه، هذا إلى جانب ورشة تصميم لوحات في حب الوطن مع المدربة منال عبد الله، وعرض فيلم الكرتون Lucky ضمن نشاط نادي سينما الطفل.

وضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، قدم المخرج محمد حسن عرض مسرح عرائس بعنوان "أحلام طقطق" أداء الفنان محمود ياسين، هبه موسى، محمد سمير وياسر فؤاد.

معرض للكتاب على هامش الفعاليات



كما واصل معرض الكتاب المقام على هامش الفعاليات، استقبال رواده للحصول على آخر إصدارات هيئة قصور الثقافة وكتب النشر الإقليمي بأسعار مخفضة.

برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، يأتي بالتعاون مع إدارة أبو قرقاص التعليمية، ووحدة تكافؤ الفرص والأمومة والطفولة، وبالتنسيق مع مجلس المدينة، وتتجدد فعالياته يوم الاثنين من كل أسبوع بقرية من قرى محافظة المنيا.