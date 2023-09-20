انت الان تتابع خبر فقد صوابه وجن جنوانه.. بطل مسلسل الحاج متولي يتطاول على الله بعدما أفلس وفقد ثروته بالكامل.. ماقاله دون خجل صدم الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرج الفنان المصري فادي خفاجة، الذي اشتهر بدور الطفل سعيد ابن نور الشريف في مسلسل الحاج متولي، عن تجربته في بث مباشر على تطبيق تيك توك، وكشف عن مشاعره خلال هذه الفترة.

أثار فادي خفاجة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خروجه في بث مباشر على تطبيق "تيك توك" وهو يعبر عن تدهور حالة الفن في مصر وقلة الفرص العمل، مما دفعه للجوء إلى عالم "تيك توك" لكسب الهدايا والأموال. وبعد تعرضه لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وازدراء للدين، وصلت إلى حد منع نشر الفيديو، قرر فادي خفاجة الاعتذار في فيديو آخر على "تيك توك". وقال: "مين معندهوش أخطاء، أنا أجدع واحد في اللايف هنا، وإذا جلست لثانية واحدة مع نفسي سأجد كل الأخطاء. أقرب صديق لي هو اللي بيهاجمني، البني آدم الوحيد الذي كنت أنتظره في غلطتي يدافع عني، لكنه ضربني في ظهري. مهما قالوا، لن أرد على الانتقادات، فأقل حقوقي هو أن أعمل".

كانت هذه ليست المرة الأولى التي يعاني فيها فادي خفاجة من قلة العمل. قبل ثلاث سنوات، شكا عبر حسابه في "فيسبوك" قائلاً: "أيها المخرجون والمنتجون في مصر، لماذا لم أعمل في أي مسلسل بعد كل هذه السنوات؟ من سيعمل يا أولاد المهنة والأصول؟ أنا مستعد لتحدي أي مخرج أو شركة إنتاج بمهاراتي ودراستي وخبرتي والله العظيم إذا قالوا لي أن أتوقف، سأتوقف. مشكلتي هي أنني أثق بنفسي بفضل الله، وأن الله هو الحاكم العادل، وأنه لا مكان للشكوى في هذا العالم".