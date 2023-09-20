غدًا.. دينا الشربيني تتلقى عزاء والدتها بمسجد المشير طنطاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - تتلقى الفنانة دينا الشربيني، غدًا عزاء والدتها المغفور لها ليلى السيد، التي توفيت اليوم، بمسجد المشير طنطاوي.

وسوف تقام صلاة الجنازة على جثمانها غدًا عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي أيضًا، وسيتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بمدينة نصر.



نعي دينا الشربيني لوالدتها



ونعت دينا الشربيني والدتها، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عبر خاصية الإستوري، حيث كتبت: "إن لله وإنّا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي لها ".



تفاصيل موعد ومكان العزاء



وعن موعد ومكان العزاء أشارت: "صلاة الجنازة غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر،بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي".

مشاركة دينا الشربيني في حكاية “لو بعد حين”





وفي سياق آخر، تنتظر دينا الشربيني عرض حكاية "لو بعد حين" من مسلسل حدث بالفعل، وتشارك فيها معها شيرين رضا، وإسلام حافظ وبسنت حاتم، وإخراج هشام الرشيدي، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول عمب تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.



ما هي آخر أعمال دينا الشربيني؟



يذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني هو مشاركتها مع تامر حسني بفيلم "تاج " الذي تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك، ويشارك تامر حسني في الفيلم بجانب عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، ساندي، ليلي عز العرب، هالة فاخر، أحمد بدير، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.



ما هي أحداث فيلم تاج ؟





يجسد تامر حسني خلال أحداث الفيلم شخصية السوبر هيرو بطابع مصري، لديه قوة خارجة يحاول استغلالها في خدمة وإنقاذ البشر، وأثناء ذلك يعلم بوجود أخ تؤام له الذي يكون لديه عكس قوته وهى الشر وتبدأ بينهم الصراعات.



ما حقيقة وجود جزء ثاني من تاج ؟

وكان تامر حسني، قد أعلن عن وجود جزء ثاني من فيلم “تاج”، وذلك بعد الآراء الإيجابية التي حصل عليها.