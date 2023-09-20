غدًا.. عامر التوني وفرقة المولوية بقبة الغوري

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء غدًا الخميس 21 سبتمبر، حفل للفنان عامر التوني وفرقته "المولوية".

حفل فرقة المولوية في قبة الغوري



يقدم عامر التوني مجموعة من مختاره من أشهر القصائد الصوفية لكبار الشعراء الذين اثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل ابن الفارض وابن عربى والحلاج وأبو ميدن الغوث وآخرون منها "متى ياحبيب القلب "، "عينى لغير جمالكم لا تنظر"، "يامليحا قد تجلى"، " وبرقت سعاد"، "نارها في اضلعي".

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.