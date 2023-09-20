القاهرة - محمد ابراهيم - وفاة والدة دينا الشربيني.. بعد وفاة والدها ب 5 أشهر فقط، وفاة والدة دينا الشربيني، وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني، توفت اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ والدة الفنانة المصرية دينا الشربيني.

وننشر لكم من خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية وخدماتها المستمرة لنشر المعلومات والحقائق للمتابعين في مصر والوطن العربي، خبر وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني وتفاصيله.

الفنان عمر السعيد ينشر خبر وفاة والدة دينا الشربيني

حيث جاء الخبر وانتشر من خلال صفحة الفنان المصري عمر السعيد حيث كتب عبر صفحته الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك “السيدة ليلى السيد والدة دينا الشربينى فى ذمة الله..لا حول ولا قوة الا بالله، إن اله وإن إليه راجعون”.

وفاة والدة دينا الشربيني.. بعد وفاة والدها ب 5 أشهر فقط

دينا الشربيني تنشر خبر وفاة والدتها

في غضون ذلك، نشرت الفنانة دينا الشربيني خبر وفاة والدتها ليلى السيد، وكتب كت عبر صفحتها الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: " إن لله وإن إليه راجعون

توفت إلى رحمة الله تعالى

والدتي| ليلى السيد عبد الله.

اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني

بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر

شوقي إليها.

برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة

صلاة الجنازة غدا الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي".

وفاة والدة دينا الشربيني.. بعد وفاة والدها ب 5 أشهر فقط

ريهام عبد الغفور تعلق على وفاة والدة دينًا الشربيني

إنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفيت إلى رحمة الله تعالى: السيدة/ ليلى السيد عبدالله التمامى، والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني"

وأضافت ريهام " للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان، صلاة الجنازة غدا الخميس الموافق 21 من سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى والدفن بمقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، مكان الصلاة مسجد المشير طنطاوي - مدينة نصر.

وفاة والد دينا الشربيني

ويذكر أن والد الفنانة دينا الشربينى قد رحل عن عالمنا في شهر إبريل الماضي أي قبل ما يقارب من خمسة أشهر على وفاة زوجته ليلى السيد.

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