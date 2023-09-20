إيمي طلعت زكريا: تعلمت من سمير غانم ووالدي التلقائية في الأداء.. وأتمنى العمل مع أحمد مكي (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - *قريبًا إعادة عرض “كازينو بديعة”.. وأتمنى تجسيد السيرة الذاتية لهند رستم أو سعاد حسني

* أجهز مسلسل “السجل الأسود”.. والجمهور هيتعاطف مع دوري

ظهر نشاط الفنانة ايمي طلعت زكريا في عدة أدوار فنية خلال الفترة الأخيرة، حيث كرمت منذ أيام قليلة كأفضل ممثلة في مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون بدورته الحادية عشر عن دورها الأخير في مسلسل “كشف مستعجل”، الذي قدمته في ماراثون رمضان الماضي، لذاك كان لـ "دوت الخليج الفني" حوار خاص معها.



* كيف جاء تكريمك في مهرجان همسة الدولي للاداب والفنون؟

سعيدة بتكريمي في مهرجان همسة عن أفضل ممثلة شابة كوميدي عن مسلسل " كشف مستعجل " الذى تم عرضه في رمضان الماضي، وأقدم الشكر لكل الناس التي قامت بالتصويت لي وعلى رأسهم فتحي الحصري رئيس المهرجان، وانتظروا مني أعمال أخرى أفضل والتكريمات القادمة ستكون أكثر.

* هل الحظ بدأ يحالف إيمي زكريا هذا العام ؟

بالفعل هذا العام شاركت في عدة أعمال فنية وعلى يقين أن الحظ سيحالفني أكثر وأكثر خلال الأيام القادمة.

* ما الأدوار التي تتمني تقمصها في الأعمال الفنية القادمة؟

دائمًا الفنان لا يشبع من تجسيد جميع الأدوار، ودائمًا يكون لديه تطلعات إلى الأمام، وأنا أتمنى أن أجسد أدوار السيرة الذاتية على رغم السيرة الذاتية تكون فيها وجهة مقارنة، والأغل تكون ظالمة ولكن نفسي أجسد سيرة ذاتية مثل الفنانة هند رستم أو شادية أو السندريلا سعاد حسني من الحركة والغناء والاستعراض.

* كيف كان العمل في مسرحية كازينو بديعة ؟

استمتعت بالعمل في مسرحية كازينو بديعة، حيث قدمت في المسرحية غناء ورقص واستعراض وتمثيل مع الفنان طارق الإبياري.

* كيف كان ردود فعل الجمهور حول أداءك في مسرحية “كازينو بديعة”؟

كانت ردود فعل الجمهور جميلة للغاية وتوقفت المسرحية لفترة ولكن سيعود عرض المسرحية مرة أخرى، وأتمنى من لم يشاهد عرض كازينو بديعة يأتي إلى المسرح ليشاهدها في العرض القادم.

* بماذا تتوقعي رأي والدك الفنان الراحل طلعت زكريا على مشوارك الفني الحالي إذا كان يعيش لحظاتك الجديدة ؟

والدي طلعت زكريا كان صامت عندما كان يأتي المسرح لمشاهدة أعمالي كان لا يعطيني رأيه لا بالسلب ولا الإيجاب؛ لأنه إذا قال بالسلب سيشعر بتحطيمي ولو تحدث بالايجاب سيشعر بغروري مما يمنعني من التقدم في أعمالي الفنية، كان يقول كلمة واحدة لي " كويس "؛ لأنه كان يعتقد لو تحدث بالمدح الكثير سأصبح مغرورة وتشبع فني.

* ما هي الأعمال القادمة التي تستعدي لتحضيرها ؟

استعد لمسلسل " السجل الأسود " مع المخرج جميل جميل مغازي، أجسد شخصية " زينب " وهو دور مختلف وجديد وهذه الشخصية الجمهور من المتوقع أن يخاف منها ويتعاطف معها في نفس الوقت وأتمنى أن يعجب الجمهور.

* من الفنان المحبب إلى قلبك وتتمنى التعاون معه في عمل فني ؟

أتمنى العمل مع الفنان أحمد مكي أي دور وجميع الفنانين اتمنى العمل معهم، واستمتعت بالعمل مع العملاقة الفنان الراحل سمير غانم والنجم حسن يوسف وأتمنى العمل مع نجوم جيلي وما سبقوا جيلي.

* بماذا تعلمتي من نجوم الكوميديا طلعت زكريا وسمير غانم ؟

تعلمت منهم التلقائية في الكلام والافيهات لأن كل ما أصبحتي تلقائية أكثر كل ما وصلتي لقلوب الجمهور أبسط مثل دوري في مسلسل " كشف مستعجل".

