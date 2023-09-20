بكلمات مؤثرة.. تامر حسني ينعي والدة الفنانة دينا الشربيني

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان تامر حسني على نعي والدة دينا الشربيني، التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



نعي تامر حسني



كتب تامر حسني: "توفت إلى رحمة الله تعالى والدة الزميلة الفنانة دينا الشربيني، الله يرحمها ويحسن إليها، ذهبت إلى دار الحق، ربنا يصبرك يا دينا راحوا عند الحنان الكبير، اسألكم الدعاء بالرحمة والفاتحة".



مكان وموعد العزاء



وتتلقى الفنانة دينا الشربيني، غدًا عزاء والدتها المغفور لها ليلى السيد، التي توفيت اليوم، بمسجد المشير طنطاوي.

وسوف تقام صلاة الجنازة على جثمانها غدًا عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي أيضًا، وسيتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بمدينة نصر.

ما هي آخر أعمال دينا الشربيني؟





يذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني هو مشاركتها مع تامر حسني بفيلم "تاج " الذي تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك، ويشارك تامر حسني في الفيلم بجانب عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، ساندي، ليلي عز العرب، هالة فاخر، أحمد بدير، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.



ما هي أحداث فيلم تاج ؟



يجسد تامر حسني خلال أحداث الفيلم شخصية السوبر هيرو بطابع مصري، لديه قوة خارجة يحاول استغلالها في خدمة وإنقاذ البشر، وأثناء ذلك يعلم بوجود أخ تؤام له الذي يكون لديه عكس قوته وهى الشر وتبدأ بينهم الصراعات.



ما حقيقة وجود جزء ثاني من تاج ؟



وكان تامر حسني، قد أعلن عن وجود جزء ثاني من فيلم “تاج”، وذلك بعد الآراء الإيجابية التي حصل عليها.