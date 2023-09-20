المنتدى الأدبي يطلق مشروع تلخيص الإنتاج الثقافـي العماني

مسقط ـ «الوطن»:

تعمل وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في المنتدى الأدبي على مشروع تلخيص الإنتاج الثقافي العُماني، بهدف جمع وحصر هذا الإنتاج وتلخيصه من خلال تقديم بيانات الكتب ونبذة مختصرة عنها، بالإضافة إلى مكان وجودها، ليسهل على المختصين والمهتمين بالإنتاج الثقافي العُماني الوصول إليها، كما يوفّر المشروع قاعدة بيانات للمنجز الكتابي العُماني وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تلخيص ما يربو على ثلاثمائة عنوانٍ تقريبًا في مختلف المجالات المعرفية.

وعن أهمية وأهداف المشروع يقول الباحث يونس بن جميل النعماني المكلف بتنفيذ المشروع: (سيُسهم هذا المشروع بالتعريف بالمنجر الثقافي العُماني محليًا وخارجيًا، وسيوفّر قاعدة بيانات مهمة للمختصين والمهتمين بمجالات الفكر والثقافة والتاريخ من خلال البيبليوغرافيا التي نسعى لإعدادها، سواء بالتواصل مع الكتّاب والباحثين أو من خلال البيانات المتوفرة في المنتدى الأدبي أو في المكتبات العُمانية العامة والخاصة). وقال خميس بن راشد العدوي، رئيس المنتدى الأدبي: (اشتهرت عبارة الكتاب يقرأ من عنوانه، وهي عبارة تلخص كثيراً من المضامين، إلا أنها لا تغني عن معرفة مضمون الكتاب ذاته، ولذلك جاءت فكرة مشروع تلخيص الإنتاج الثقافي العُماني في المنتدى الأدبي، من قبل دائرة مصادر المعلومات الحضارية).

أما عماد بن جاسم البحراني مدير دائرة مصادر المعلومات الحضارية المشرفة على تنفيذ المشروع: (إنَّ مشروع تلخيص الإنتاج الثقافي العُماني قد جاءت فكرته لدى الدائرة، نظرًا لأهميته، وعدم وجود مشاريع مماثله في الوسط الثقافي، والتي من المؤمل أن يكون هذا المشروع في مرحلته الأولى بمثابة نواة لقاعدة بيانات إلكترونية تتيح للباحثين والمهتمين في سلطنة عُمان وخارجها الاطلاع على مجموعة من الملّخصات عن أهم الاصدارات العُمانية في المجالات التاريخية والأدبية والثقافية ، بما يساهم في التعريف بجانب مهم من الإنتاج الفكري العُماني).