الجمعية العمانية للكتاب والأدباء تكرم طلبة مدارس الظاهرة الفائزين فـي مسابقتها للإبداع الأدبي

عبري ـ من سعيد الغافري:

كرمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء صباح أمس طلبة مدارس محافظة الظاهرة الفائزين في مسابقة الإبداع الأدبي لطلبة المدارس للعام الدراسي 2022/‏‏ 2023م في احتفالية اقيمت بقاعة المسرات بفرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري وبرعاية سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة، وبحضور المكرم سعيد بن محمد الصقلاوي عضو مجلس الدولة رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وزوينة بنت سيف المزروعية المديرة العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة وموزة بنت خالد اليحيائية رئيسة لجنة كتاب وأدباء محافظة الظاهرة .

وضمن فقرات الاحتفالية تم تقديم فيلم عن جائزة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء لطلبة المدارس و شلة غنائية في مجال الفن الشعبي وفن شعبي قدمه طلبة مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي. وفي الختام قام سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة بتكريم طلبة مدارس ولايات الظاهرة الفائزين بجائزة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء للإبداع الأدبي لطلبة المدارس.

«تصوير : عمر الشعيلي»

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