انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تواجه حكم قضائي قاسي وصادم..وجمهورها في صدمة ولا يصدق ماهي التهمه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صدر حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية بعد محاكمة استمرت لمدة ستة أشهر في النزاع بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

قررت المحكمة إلزام الفنانة بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه مصري لشركة روتانا، وذلك بسبب انتهاكها لشروط العقد الموقع معها في عام 2019.

أكد حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين، في تصريح للموقع، أن موكلته ستعيد المبلغ الذي تلقته من الشركة والذي يقدر بـ 3 ملايين جنيه مصري، وهو المبلغ الذي طلبته المحكمة.