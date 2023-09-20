ختام البرنامج التدريبي فـي تصنيف الوثائق

مسقط ـ «الوطن»:

اختتمت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية (دائرة التدريب والتأهيل) البرنامج التدريبي حول (تصنيف الوثائق) بحضور الدكتور سعيد بن سيف العامري رئيس مكتب معالي وزيرة التربية والتعليم، وذلك بفندق كراون بلازا. استهدف البرنامج التدريبي (31) متدربًا من موظفي دائرة الوثائق بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات، تنظيم البرنامج التدريبي يهدف إلى كيفية التعامل مع الأساليب الحديثة والتجهيزات المادية في إدارة البريد.

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