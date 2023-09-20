انت الان تتابع خبر صدمة مدوية.. أنكشاف الديانة الحقيقية للقيصر كاظم الساهر والتي أخفاها عن اقرب المقربين وجعلها سرّاً حتى اليوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كاظم الساهر (12 سبتمبر 1957 -)، هو مغنٍّ وملحن عراقي يحمل الجنسيتين الكندية والقطرية.

بدأ حياته الفنية في عام 1981 عندما غنى أغنية بعنوان "ورد العشق" من ألحانه وكلمات الشاعر يوسف مقصود. في عام 1984، أصدر أول ألبوماته بعنوان "شجرة الزيتون"، من كلمات الشاعر أسعد الغريري. ثم تعاون مع الشاعر عزيز الرسام، ثم مع الشاعر المعروف كريم العراقي في مقدمة مسلسل "نادية" بأغنية بعنوان "شجاها الناس" في عام 1987.

كانت أولى نجاحاته الفنية في عام 1989 بأغنية "عبرت الشط" من كلمات عزيز الرسام. بعد ذلك، سافر إلى الكويت ثم الأردن ومن ثم بيروت حيث قدم أغاني مثل "نزلت للبحر" و"هذا اللون" و"كثر الحديث" و"إنّي خيرتك فاختاري".

كان أول تعاون له مع الشاعر نزار قباني، ومن ثم قدم أغاني "زيديني عشقاً" و"في مدرسة الحب" التي جعلته يعتبر من أفضل مطربي العرب وأغانيه ترقى إلى مستوى العالمية. يُعرف بأنه يلحّن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن، باستثناء بعض الأغاني القليلة التي استعان فيها بملحنين آخرين.

كاظم الساهر، المعروف أيضًا بلقب "سفير الأغنية العراقية" و"قيصر الأغنية العربية"، هو فنان عراقي حقق شهرة واسعة في عالم الفن العربي. حاز على العديد من الألقاب والتكريمات، ومن بينها لقب "سفير الأغنية العراقية" الذي منحه إياه الشاعر السوري الراحل نزار قباني.

بدأ الساهر حياته الفنية في عام 1981 عندما قدم أغنية بعنوان "ورد العشق" التي كتبت كلماتها بواسطة الشاعر يوسف مقصود ولحنها بنفسه. في عام 1984، أصدر أول ألبوماته بعنوان "شجرة الزيتون"، وقد تعاون فيه مع الشاعر أسعد الغريري. ومن ثم تعاون مع الشاعر عزيز الرسام وأيضًا مع الشاعر المعروف كريم العراقي في أغنية مقدمة مسلسل "نادية" بعنوان "شجاها الناس" في عام 1987.

كانت أولى نجاحاته الكبيرة في عام 1989 بأغنية "عبرت الشط" التي كتبت كلماتها بواسطة عزيز الرسام. ومنذ ذلك الحين، انتشر صيته وشهرته في الوطن العربي وأصبح يحيي حفلات في الكويت والأردن وبيروت، حيث قدم أغاني مثل "نزلت للبحر" و"هذا اللون" و"كثر الحديث" و"إنّي خيرتك فاختاري".

تعاون الساهر أيضًا مع الشاعر نزار قباني وقدم أغاني مشهورة مثل "زيديني عشقاً" و"في مدرسة الحب" التي جعلته يعتبر من أفضل مطربي العرب وأغانيه ترقى إلى مستوى العالمية. ولم يكتفِ الساهر بالغناء والتلحين فقط، بل شارك أيضًا في التمثيل في مسلسل "المسافر" وكان بطلاً له.

واستمر الساهر في تقديم أعماله الفنية المبتكرة والمختلفة، وقد تم اختيار فيلم وثائقي بعنوان "موطني" ضمن الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم وثائقي. وقد قام الساهر بوضع الموسيقى وأداء أغنية "يا وطني يسعد صباحك" خصيصًا لهذا الفيلم بعد أن اختاره فريق العمل بعناية وتفانٍ.

ويعتبر الساهر الفنان العربي الوحيد الذي غنى في القاعة الملكية في بريطانيا، وهو الفنان الثاني في العالم بعد مادونا الذي حصل على مفتاح مدينة سيدني.