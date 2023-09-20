انت الان تتابع خبر عيب كده.. اتفرج علقة ساخنة بين بوسي شلبي واعلامية لبنانية بسبب النجم السوري الوسيم قيس.. ارادت منه الاثنتان فعل هذا الشي وعندما رفض كانت الصدمة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، موجة انتقادات ضدها، بسبب تصرف غير لائق صدر منها تجاه إعلامية، في حفل الموريكس دور في لبنان.



وظهرت بوسي شلبي بفيديو تم اقتصاصه من بث مباشر نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي تشد الممثل السوري قيس الشيخ أثناء لقاء إحدى المراسلات به.



“خدتي كتير”“خدتي كتير”

وتقول بوسي شلبي للمراسلة التي كانت تجري لقاءً مع قيس الشيخ نجيب: “خلاص انتي خدتي كتير”.



وتعرضت بوسي لموجة انتقادات بسبب تصرفها الذي تم وصفه بـ غير اللائق.انتقادات وغضب

وجاء في التعليقات: “عجوز شمطاء قلة ذوق وأدب وعدم مهنية”.



وكتب متابع آخر: “ازاى بتشديه وهو فى لقاء مع مذيعة اخرى.. دى قلة ذوق وعدم احترام لزميله لكى المفروض انك اعلامية قديمة يعنى قدوة لغيرك من المذيعات الجدد”.

وقالت متابعة: “عيب اللي حضرتك بتعمليه ده تشدي الراجل من ايد المذيعة”.



وربط متابع الأمر بزواجها من الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وكتب ساخرا: “خدت راجل من مراته مش هتاخد فنان من مذيعة”.



حفل موريكس دور

وشهدت السجادة الحمراء لحفل “موريكس دور” توافد مجموعة كبيرة من النجوم. كان من أبرزهم محمد رمضان الذي تصالح مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على المسرح بعد أزمة نشبت بينهما مؤخراً.

وتم تكريم الفنان محمد رمضان كأفضل ممثل عربي للعام الثاني عن دوره في مسلسل “جعفر العمدة”.

بينما فازت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بجائزة أفضل أغنية هادفة عن أغنيتها “حفلة”.