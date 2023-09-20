انت الان تتابع خبر بسن اليآس.. زفاف الممثلة سمية الخشاب للمرة السابعة يفجر ضجة ويحرق قلب طليقها أحمد سعد.. لن تتخيل من هو العريس! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت أنباء زواج الفنانة المصرية سمية الخشاب للمرة السادسة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. تناقلت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج الفنانة ميرفت أمين من رجل أعمال مصري في سرية تامة مؤخرًا، وأكدت أنها أصبحت الزوجة السادسة في حياتها.

وزعمت تلك الصفحات أيضًا أن الزوج الجديد لسمية الخشاب قد قدم لها هدايا فاخرة بمناسبة زواجهما.

من الجدير بالذكر أن سمية الخشاب سبق وتزوجت خمس مرات، آخرها من الفنان أحمد سعد، وقد أكدت ذلك في مقابلاتها التلفزيونية على العديد من البرامج.

يجدر بالذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت مسرحية "كازينو بديعة" التي تم عرضها في شهر ديسمبر الماضي، وشاركها في بطولتها الفنان إدوارد وأحمد فتحي وعلاء مرسي وطارق الإبياري وعلاء زينهم وإيمي طلعت زكريا. وقد تم تأليفها من قبل أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري.