الليلة.. الحلقة الأخيرة من حكاية "تحت الحزام" بمسلسل "حدث بالفعل"

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب الجمهور الحلقة الثالثة والاخيرة من حكاية “تحت الحزام” بمسلسل حدث بالفعل بطولة الفنانة غادة عبد الرازق التي تجسد دور طبيبة نفسية، حيث حققت الحلقات الأولى نجاح كبير وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر عرض الحلقة الاخيرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر على منصة Jawwy TV الإلكترونية.

نجوم حكاية تحت الحزام

يضم مسلسل حدث بالفعل حكاية "تحت الحزام"، كل من: غادة عبد الرازق وسلمى أبو ضيف، خالد أنور، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

ماذا قال مخرج حكاية تحت الحزام عن تحضيراته للمسلسل؟

وأوضح المخرج هشام الرشيدي أن تحضير هذه السلسلة تطلبت مقابلة بعدد من الأطباء النفسيين فضلًا عن مقابلة بعض الحالات الحقيقية التي تعاني من أمراض نفسية مشابهة لتلك التي سيتم عرضها في المسلسل، أي أن المسلسل قائم على أسس علمية وتوعوية، حيث يستهدف صناعة توعية الجمهور بخطورة الأمراض النفسية وبالتالي فإن أحداث المسلسل مأخوذة عن أحداث حقيقية قائمة على حوادث حدثت بالفعل في الوطن العربي، وتندرج جميعها تحت غطاء المرض.

أحداث حكاية تحت الحزام

يذكر أن الحلقة الثانية من حكاية " تحت الحزام " دارت حول بالبحث عن سلمى أبو ضيف عروسة خالد أنور بعد اختفاءها في ليلة الزفاف، وفي تسلسل الأحداث نجد الأم غادة عبد الرازق قررت خطفها حفاظا على ابنها من امرأة جديدة تستولى على حبه بديلا لها، فالغيرة جعلتها ترتكب هذه الجريمة وتقرر أن تحبسها في مكان مهجور وتطل عليها من وقت للثاني وإحضار الطعام لها، في حين تتعامل غادة عبد الرازق مع ابنها والشرطة بشكل طبيعي دون الشك بها، وفي تسلسل الأحداث تواجه غادة عبد الرازق عروسة ابنها سلمى أبو ضيف بأنها لن تتنازل عن ابنها ولا تسمح بسفره خارج مصر.

حكايات مسلسل حدث بالفعل

جدير بالذكر أن مسلسل" حدث بالفعل "، يضم 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل

ومن المقرر أن يعرض مسلسل " حدث بالفعل "، كل أسبوع في يوم الأربعاء، في موعد ثابت، ويتكون مسلسل " حدث بالفعل " من 15 حلقة، ويضم المسلسل الحكاية الأولى بعنوان: " تحت الحزام"، الحكاية الثانية بعنوان: "ريش أبيض"، الحكاية الثالثة بعنوان: "قرض شخصي"، الحكاية الرابعة بعنوان: "ولو بعد حين"، الحكاية الخامسة بعنوان: "كاملة".