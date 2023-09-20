البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية يشارك في مهرجان سماع الدولى



القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير أحمد الشافعى فى مهرجان سماع الدولى للإنشاد الدينى والموسيقى الروحية بشعبة الإنشاد الديني فى الدورة 16 للمهرجان بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ مدير عام الفرقة.





الفرقة القومية للموسيقى الشعبية تشارك في مهرجان سماع الدولي

تشارك الفرقة القومية للموسيقى الشعبية للمرة الرابعة فى مهرجان سماع الدولى برئاسة الدكتور انتصار عبد الفتاح مؤسس ورئيس المهرجان والذى يبدأ فعالياته فى الفترة من 22 حتى 28 سبتمبر تحت شعار “رسالة سلام ”.



افتتاح وختام مهرجان سماع الدولي للانشاد الدينى والموسيقى الروحية



ومن المقرر أن يتم الإفتتاح والختام لمهرجان سماع الدولي للانشاد الديني والموسيقى الروحية بالقاهرة التاريخية في مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر.

أماكن العروض

يشار أن مهرجان سماع الدولي للانشاد الديني والموسيقى الروحية يتم عرضه في عدة أماكن منها: قصر الأمير طاز بالسيدة زينب، قبة الغوري بالغورية في الحسين، بيت السناري بالسيدة زينب التابع لمكتبة الإسكندرية ، مجمع الأديان بمصر القديمة المتحف القبطي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب بمشاركة أكبر وأهم فرق الإنشاد الدينى والفرق الصوفية المولوية والموسيقى الروحية بمصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية منها:" البوسنة، جيبوتي،الكونغو، برازافيل، الجزائر، اليونان،رومانيا، جنوب إندونيسيا، قبرص، تتارستان، سوريا، مصر، لبنان".