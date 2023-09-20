قبل عرضه.. إلهام شاهين تشارك البرومو الثاني لمسلسل "ألفريدو"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة جمهورها البرمو الثاني لمسلسل "ألفريدو" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "، المقرر

يوم الأحد المقبل 24 سبتمبر الجاري على شاشة قناة on الفضائية.

نجوم مسلسل ألفريدو

يشارك في بطولة مسلسل "ألفريدو" كل من إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقي، محسن صبري، وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، وقد شاركت سارة مصباح في تأليف وكتابة الحلقات، وإخراج عصام نصار، ومن إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مأخوذ من كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود.

إلهام شاهين تكشف تجربتها في مسلسل ألفريدو

وكشفت إلهام شاهين عن تجربتها في مسلسل "ألفريدو" في لقاء تليفزيوني، قائلة: " ألفريدو تجربة جديدة وهيكون مفاجأة للناس، ودور فريد بقدمه لأول مرة، ومفيش حد من الممثلات قدمه قبل كده"، وأشارت أنها تعشق المغامرة وتقديم أدوار مختلفة وهذا ما يبعد عنها الساحة الفنية لفترات طويلة وحين تعود تظهر بدور جديد ومتميز".

وتابعت "المسلسل بيناقش أحداث كتاب " 55 قصة حب" للدكتور مصطفى محمود، ويتناول أنواع مختلفة من الحب من علاقات بين الأهل والأصدقاء وهيكون بلون جديد غير تقليدي" مشيرة إلى أن نجاح أعمالها مرتبط بأهمية الرسالة التي توجهها هذه الأعمال، بالإضافة إلى وجود إيقاع متناغم ومتناسق في الموضوعات الرئيسية، مؤكدة أنه على الرغم من أنها قد قدمت أكثر من 50 عمل درامي إلا أن أقرب الأعمال لقلبها هو مسلسل "نصف ربيع الآخر".

أخر أعمال إلهام شاهين

شاركت إلهام شاهين في رمضان 2022 بمسلسل "بطلوع الروح" وشاركها العمل كل من منة شلبي، أحمد السعدني، أحمد داوود، عادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، وكان مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الثاني من رمضان.

ودارت أحداث العمل حول جماعة داعش الإرهابية عن امرأة تجد نفسها سجينه لجماعة داعش وتحاول الهرب من هناك وتعود لمصر ومع تطور الأحداث تتعرض لمواقف صعبة نتيجة لمحاولة السيطرة عليها من قبل الجماعة.