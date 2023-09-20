باقة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى يقدمها نجوم الأوبرا للموسيقى العربية

القاهرة - محمد ابراهيم -

خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الجمهورية منها مالي، ليلة من الليالي، موعود، الهوى هوايا، اسمعوني، حكايتي مع الزمان، ميتى أشوفك، بهية، يا الخيزرانة.. أداء مريم، زينة، محمد متولي، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكمان الدكتور إيهاب عبد الحميد.

دار الأوبرا المصرية

دار الأوبرا المصرية

دار الأوبرا المصرية

دار الأوبرا المصرية

دار الأوبرا المصرية

دار الأوبرا المصرية

بليغ حمدي

ما لا تعرفه عن بليغ حمدي

الحدير بالذكر أن بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة.