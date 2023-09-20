كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة كارولين عزمي، عدة صور جديدة لها من أحدث ظهور، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

إطلالة كارولين عزمي

وظهرت كارولين في الصور بإطلالة كاجول صيفية متميزة، وهي ترتدي تيشرت باللون الاسود وبنطالن جينز وتركت شعرها الاسود منسدلا على كتفيها ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج ناعم ليبرز جمال ملامحها وحازت علي اعجاب متابعيها.

إطلالة كارولين عزمي

نبذة عن كارولين عزمي مسيرتها الفنية

ولدت كارولين عزمي في 17 أبريل 1996 هي ممثلة مصرية شابة تخرجت من قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية كانت اولي انطلاقتها مسلسل الأب الروحي (ج1) 2017 بدور سلمي العطار، وأيضًا بفيلم الديزل 2018.

أول وقوف لها أمام الكاميرات سنة 2017 في أربع مسلسلات في سنة واحدة، دور سلمى العطار بمسلسل الأب الروحي، دور هاجر في مسلسل أبو العروسة، دور مريم في مسلسل رمضان كريم، ودور ليلى في مسلسل الحلال، اشتهرت مع نجاح المسلسلات التي مثلت بها، لوحظ موهبتها في تقديم الأدوار وتقمصها، رغم صغر سنها وأنها أول مرة تقوم بالتمثيل الحقيقي أمام الكاميرات إلا أنها أبدعت واشتهرت سريعا، عن مشاريعها القادمة فهي تمثل بمسلسلات السباق الرمضاني 2018م من خلا ثلاث مسلسلات مختلفة هي الشارع اللي ورانا ومسلسل الأب الروحي الجزء الثاني ومسلسل سرايا حمدين.

حياتها الشخصية

قام المنتج بيشوي ويليام وهو ابن رجل الاعمال المشهور سمير ويليام حفلا كبيرا للاحتفال بعيد ميلاد كارولين الثاني والعشرون ثم أعلن خطبتهما، كان حفلا كبيرا حضره أسرتيهما وأصدقاءهم المقربين [1] وفي 29 نوفمبر 2021 أعلنت الفنانة كارولين عزمي انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال بيشوي ويليام بعد مرور نحو 4 أشهر على خطبتهما.

كارولين عزمي

آخر أعمال كارولين عزمي

وجدير بالذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسهفيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكايةمجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.