عمر هلال لـ دوت الخليج الفني: "نيللى كريم ممتازة وأتمنى أعمل فيلم عن الست"

القاهرة - محمد ابراهيم - عمر هلال لـ دوت الخليج الفني:" محمد فراج ونيللى كريم ثنائي ممتاز و بتمنى أعمل فيلم عن الست"

حقق فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" بطولة النجم محمد فراج نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية منذ طرحه الأسبوع الماضي، وخاصة أن العمل هو أول تجربة إخراجيه له في الأفلام الطويلة.

وكان للفجر الفني لقاء خاص مع مخرج العمل:

ما هي أكثر الصعوبات التي واجهتك أثناء التحضير؟

كان هناك العديد من الصعوبات لعل أهما هى تدريب بعض الممثلين على لعب كرة القدم لأن أغلبهم لم يكن يعرف ذلك، والشئ الثاني هو تدريبهم على اللعب وهم يضعون شيئا على أعينهم".

هل توقف تصوير العمل لفترة أثر على مخططاتهم في إخراج العمل؟

لا بالعكس تمام أنا منذ البداية وضعت خطه محكمة للعمل وهي ما طبقتها على جميع تفاصيل العمل، وأتمني أن يعجب الجمهور في النهاية.

كيف كانت تجربة التعاون مع نيللى كريم ومحمد فراج؟

نيللى كريم ومحمد فراج ثنائي ممتاز والتجربة معهم كانت رائعة ومتعاونيين، وأتمني تكرار العمل معهم مرات عديدة.

عمر هلال

هل نجاح الفيلم معتمد على نسبة الإيرادات أو رأي الجمهور؟

نجاح أي عمل مرتبط بعدة عوامل منها جزء إيرادات وجزء رأي الجمهور، بجانب عوامل أخرى مختلفة مثل فريق العمل، السيناريو، التجهيزات وغيرها.

ما هي القضية التي تتمني أن نناقشها في عمل سينمائي؟ ولماذا؟

قضية عن الست، وذلك لأن الست المصرية هي قضية مهمه في حد ذاتها، فهي تتحمل كثيرًا وتعمل كثيرًا ولعل أمي وكل أم مصرية هي مثال للسيدة المثابرة والقوية ويمكن ذلك لم يظهر بشكل جيد في الأعمال السينمائية.

ولعل أهم الأفلام المهمة عن الست والتي أحببتها في حياتي فيلم "يوم مر ويوم حلو"، في النهاية كاركتير الست المصرية القوية والمكافحة هو بحر كبير لا يمكن أن يتناقش في عمل أو أثنان فقط.

عمر هلال

أحداث فيلم فوي فوي فوي

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "حسن"، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، فيقرر ادعاء فقدان البصر من أجل المشاركة في بطولة خاصة بكرة القدم للمكفوفين، كما تجسد نيللي كريم شخصية كاتبة صحفية تقوم بالكتابة عن الفريق، الفيلم من بطولة محمد فراج، نيللي كريم، طه دسوقي، بيومي فؤاد، أمجد الحجار، حنان يوسف وغيرهم ومن إخراج عمر هلال.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.